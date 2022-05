Guendalina Tavassi lascia l’Isola dei Famosi dopo la scarcerazione dell’ex marito Umberto D’Aponte

Guendalina Tavassi ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi. Questa sera il reality ha messo i naufraghi dinanzi una scelta: restare o tornare a casa. Dopo i saluti di Alessandro che ha spiegato di dover lasciare il reality per tornare all'Università, anche la naufraga che ha preso parte al gioco con il fratello Edoardo ha preso la drastica decisione. Deve tornare a casa dai suoi figli e neanche l'intervento del padre Luciano le ha fatto cambiare idea.

Tra le lacrime Guendalina Tavassi ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi. Deve risolvere dei problemi – ha spiegato – e deve tornare a casa dai suoi figli, Gaia, Chloe e Salvatore.

Ho i miei bambini che non posso lasciare in questo momento. Per me è una pugnalata al cuore, ci ho pensato tanto. Sono felice per il programma che continua, non posso rimanere, da mamma devo tornare dai miei figli.