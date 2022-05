L’ex marito di Guendalina Tavassi Umberto D’Aponte è uscito dal carcere Umberto D’Aponte, l’ex marito di Guendalina Tavassi, è uscito dal carcere stando alle parole della sorella: “Lui ora è a casa”. Era finito in galera a seguito di maltrattamenti , denunciati, ai danni dell’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi.

A cura di Gaia Martino

L'ex marito di Guendalina Tavassi, Umberto D'Aponte, è uscito dal carcere. Era finito in galera lo scorso febbraio in seguito la denuncia per maltrattamenti da parte dell'attuale naufraga dell'Isola dei Famosi che al tempo ha raccontato e documentato le aggressioni condividendole con i suoi fan su Instagram, avvenute spesso avanti i loro figli, Chloe e Salvatore. "Adesso lui è a casa" ha fatto sapere la sorella Mery D'Aponte attraverso i suoi profili social.

Umberto D'Aponte è tornato a casa, parla la sorella

La sorella di Umberto D'Aponte, Mery, attraverso il suo profilo Instagram – attualmente privato – ha fatto sapere di essere finalmente felice perché suo fratello è uscito dalla galera. Dopo gli ultimi mesi trascorsi in carcere, reo di aver aggredito l'ex moglie Guendalina Tavassi, che l'ha denunciato, è rientrato a casa dalla sua famiglia. "Lui è a casa e questo è quello che conta per noi, che stia con i suoi affetti" ha detto la napoletana nel video ripreso e pubblicato su Tik Tok:

Le aggressioni e la denuncia, cosa è successo tra Guendalina Tavassi e Umberto D'Aponte

La separazione tra Guendalina Tavassi e Umberto D'Aponte è avvenuta nel marzo 2021: l'attuale naufraga dell'Isola raccontò in una diretta Instagram che vivevano insieme soltanto per il bene dei figli. Le storie di molestie e aggressioni sono partite diversi mesi dopo: a settembre la Tavassi si mostrò con un occhio tumefatto ma non rivelò l'identità dell'aggressore perché già in mano all'avvocato. A novembre poi decise di far ascoltare audio e mostrare video delle violenze subite ai fan, in una diretta live su Instagram. Nonostante il divieto di avvicinarsi all'ex moglie, Umberto D'Aponte successivamente non frenò la sua rabbia: dopo l'ennesima aggressione avanti il figlio Salvatore – come raccontò in uno sfogo Guendalina Tavassi – il napoletano finì in carcere.

Io vengo attaccata perché è finito in galera, quindi io denuncio e sono una me**a? La gente in galera ci va per cosa ha fatto, per le denunce, nessuno si è inventato niente. Se tu violi la legge, la legge ti punisce dopo tante cose. Questa persona aveva una restrizione che ha violato, dopo avermi rotto il naso, dopo gli inseguimenti, tutto avanti i bambini.

A distanza di circa tre mesi Umberto D'Aponte è tornato a casa.