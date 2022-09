Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022: perché è diventato un concorrente del reality Antonino Spinalbese entra come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex parrucchiere, diventato noto per la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto la piccola Luna Marì, entra nella casa di Cinecittà da single, dopo il flirt con Giulia Tordini.

A cura di Ilaria Costabile

Antonino Spinlbese al Grande Fratello Vip, Foto Endemol Shine Italy

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Il suo nome è stato tra quelli più chiacchierati finché non c'è stata la conferma della sua partecipazione al reality di Canale 5. Il suo nome è diventato famoso per via della relazione con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto anche una figlia, Luna Marì. Attualmente gestisce un'agenzia di comunicazione e si diletta come imprenditore creativo, lasciandosi ispirare e guidare dall'istinto, assecondando così la sua "anima libera".

Antonino Spinalbese, da parrucchiere a concorrente al Gf Vip7

Nato a La Spezia il 1° febbraio 1995, Antonino Spinalbese ha 27 anni, e ha iniziato a lavorare molto giovane per aiutare la sua famiglia dopo la morte del padre e infatti racconta di aver fatto qualsiasi lavoro, dal giardiniere al cameriere allo sgombero delle cantine. Si è avvicinato poi al mondo del beauty, diventando un hairstylist di talento a Milano, lavorando con professionisti del settore, come Monica Coppola, figlia del noto Aldo: "L'ho seguita in giro per il mondo per i suoi shooting, mi ha insegnato il lato artistico di questo mestiere". Adesso, però, ha lasciato la professione di parrucchiere per dedicarsi ad una nuova attività, quella di imprenditore creativo: ha aperto una agenzia di comunicazione, insieme ad un amico, e ha creato anche un brand di abbigliamento specializzato in costumi da bagno, ovvero "Santa Gertrudis" prendendo ispirazione da un paesino che si trova a Ibiza. Pur essendo una persona particolarmente riservata, di recente ha rivelato anche in tv di avere "un problema al pancreas", una patologia con cui convive da tempo e per la quale ha dovuto anche modificare alcune abitudini di vita.

Antonino Spinalbese, fonte Instagram

La storia con l'ex Belen e la nascita della figlia Luna Marì

Nell'estate 2020, la vita di Antonino Spinalbese è cambiata improvvisamente grazie all'incontro con Belén Rodriguez. I due hanno iniziato a frequentarsi, prima stando attenti a non essere scoperti e dopo lasciando che il gossip sul loro flirt prendesse il sopravvento. Dalla loro passione nel luglio 2021 è nata Luna Marì, che ha reso la showgirl argentina mamma per la seconda volta, mentre per Spinalbese si è trattato della prima figlia. A pochi mesi dalla nascita della bambina, però, la storia tra i due finisce e dopo qualche tempo Belén si avvicina nuovamente all'ex marito Stefano De Martino. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, l'ex parrucchiere ha dichiarato: "Mi sono fatto trasportare dalle emozioni, non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato. Poi sono cambiate le priorità rispetto a quello che ognuno di noi voleva dalla vita, differenze che prima erano coperte dall'amore". Da quando è diventato padre, la vita di Antonino Spinalbese si è modificata in base alle esigenze della di figlia, con la sua ex ha un rapporto ridotto al minimo indispensabile, il suo unico obiettivo è essere un buon genitore, cercando di essere presente il più possibile per la piccola Luna Marì.

Antonino Spinalbese è single dopo Giulia Tordini

Dopo la storia d'amore con Belen Rodriguez, che l'ha visto al centro del gossip per svariati mesi, il 27enne si è allontanato per un po' da certi ambienti mondani, cercando di ricostruire la sua vita, per poi ricomparire accanto a Giulia Tordini. I due sono stati beccati a scambiarsi effusioni all'inizio di questa estate, per le strade di Milano, poi in vacanza insieme, ma la loro storia non è durata più di qualche mese, nonostante sembrava ci fossero i presupposti per qualcosa di più duraturo. Spinalbese, quindi, entra da single nella casa del Grande Fratello Vip e non è detto che non riesca tra le mura di Cinecittà a far breccia nel cuore di qualche gieffina dal momento che, come ha dichiarato lui stesso: "Io amo sedurre".