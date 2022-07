Dayane Mello bacia Dana Saber per le strade di Milano, al loro fianco anche Soleil Sorge Dayane Mello per le strade di Milano si è divertita a baciare Dana Saber, le due donne stavano passeggiando con l’amica Soleil Sorge quando, avanti i paparazzi di Whopsee, si sono scambiate un bacio passionale.

A cura di Gaia Martino

Dayane Mello continua ad essere al centro del gossip italiano per i suoi "flirt", l'ultimo risale a meno di due mesi fa e porta il nome del modello Carlo Motta. Si parlava anche di una vicinanza sospetta tra lei e Boro Boro, rapper torinese, essendosi localizzati tra le story di Instagram nello stesso posto, pochi giorni fa. Ma la brasiliana, ex concorrente e protagonista del GF VIP 5, non conferma o smentisce le voci sul suo conto anzi, si è divertita a baciare una donna nelle ultime ore, Dana Saber, mentre passeggiava con lei e la cara amica Soleil Sorge. Un bacio infuocato è quello che le due donne si sono scambiate per le strade di Milano avanti gli occhi dei paparazzi di Whopsee che hanno ripreso la scena: si stavano dirigendo dal parrucchiere prima di pranzare insieme, si legge.

Il video di Dayane Mello mentre bacia Dana Saber

Dayane Mello per le strade di Milano ha deciso di stupire i paparazzi e regalargli un contenuto hot. Ha baciato la modella Dana Saber mentre veniva ripresa durante una passeggiata con l'amica Soleil Sorge per le strade di Milano: con veemenza la stringe a sé e le dà baci sensuali, tra una risata ed un'altra. Poi la abbraccia, mentre continuano a camminare. Al loro fianco anche l'ex gieffina che ride della scena e continua a far finta di nulla.

Chi è Dana Saber, la donna che bacia Dayane Mello

Dana Saber è una modella di cui si sa poco. Nata il 23 marzo 1993, su Facebook fa sapere di aver studiato all'Università degli studi di Trieste. Sono presenti molte frasi in arabo sui suoi profili social, potrebbe essere dunque musulmana la sua provenienza. Su Instagram si chiama Danatwenty3 e con i suoi follower, 795, condivide scatti di sé e delle sue passioni, tra queste Venezia e il mare, come ha scritto tra le didascalie. "تقعد على صخر و تتفرج على مياه" è quanto si legge, tradotto: "Ti siedi su una roccia e guardi l'acqua".