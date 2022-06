Dayane Mello dai Carabinieri: “Devo denunciare gli haters che continuano a distruggermi” Dayane Mello, nelle sue storie Instagram di oggi (23 giugno), si è mostrata davanti a una caserma dei carabinieri perché ha deciso di “prendere provvedimenti contro le persone che invadono la sua sfera personale”. La modella brasiliana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha quindi denunciato gli haters che “continuano a distruggermi”.

A cura di Elisabetta Murina

Dayane Mello ha deciso di denunciare le persone che "invadono la mia sfera personale". La modella brasiliana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è recata dai Carabinieri per prendere un provvedimento contro gli haters, stufa dei continui commenti negativi e offese che le vengono rivolte.

La denuncia di Dayane Mello

Nelle sue storie Instagram, Dayane Mello si è mostrata davanti a una caserma dei Carabinieri. Oggi, 23 giugno, ha deciso di "prendere provvedimenti contro le persone che invadono la mia sfera personale", come ha raccontato lei stessa. La modella, quindi, ha deciso di denunciare alle forze dell'ordine gli haters, coloro che sui social "continuano a distruggermi" o che si sentono "nel diritto di scegliere qualsiasi cosa che riguardata la mia vita". Sono diversi infatti i commenti negativi e spiacevoli che l'ex gieffina ha ricevuto e continua a ricevere sui social per le foto che pubblica, offese che spesso riguardano diversi ambiti della sua vita, dal lato estetico alla sfera personale.

Il ringraziamento a coloro che la sostengono

Se da una parte la modella brasiliana ha scelto di denunciare sui social chi la insulta, dall'altra ha voluto ringraziare tutti i fan che la seguono e la supportano, lasciandole messaggi positivi sia in privato che sotto le foto e i post che pubblica su Instagram. "Siete sempre perfetti e protettivi nei miei confronti vi amo tanto e sarò sempre qui per voi…", ha detto Dayane Mello in una delle sue storie Instagram.