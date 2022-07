Il compleanno di Soleil Sorge in Puglia, tra gli invitati al party spunterebbe anche Carlo Domingo Ieri sera Soleil Sorge ha festeggiato il compleanno con amici e la mamma Wendy Key: da Dayane Mello a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l’influencer ha spento 28 candeline circondata dai suoi affetti più cari. In un video spunterebbe anche Carlo Domingo, seduto accanto a lei.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera Soleil Sorge ha festeggiato il suo compleanno, ha spento 28 candeline circondata dall'affetto delle persone a lei più care. In un look total white, l'ex concorrente del GF Vip e opinionista dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione ha documentato il suo party, organizzato in Puglia in un ristorante sul mare, attraverso le sue Instagram story. Tra gli invitati la sua cara amica Dayane Mello, la mamma Wendy Key, Guenda Goria con Mirko Gancitano e papà Amedeo Goria ed altri amici, alcuni anche suoi ex coinquilini della casa di Cinecittà. In un video pubblicato dal canale social del ristorante che mostra la tavolata, spunterebbe anche il "fidanzato misterioso" della festeggiata, Carlo Domingo.

Il party di compleanno di Soleil Sorge

Soleil Sorge ha festeggiato i suoi 28 anni con un party in un ristorante da sogno: ha organizzato una lunga tavolata sotto una pioggia di luci, dopo insieme agli invitati si è scatenata al ritmo di musica. Dayane Mello al microfono ha fatto gli auguri, in inglese, alla sua cara amica, poi mamma Wendy Key si è scatenata a ballare vicino la figlia. Alla consolle Alessandro Basciano con Sophie Codegoni al suo fianco: con loro Soleil Sorge ha condiviso l'esperienza nella Casa del Grande Fratello VIP. Tra giochi e musica, al party si sono divertiti tutti. Poi il momento della torta: su un tavolo a forma di mezza luna con i fuochi d'artificio in aria, l'influencer ha spento le candeline poste su una grande torta rosa.

Vicino Soleil Sorge anche Carlo Domingo

Soleil Sorge continua a proteggere la sua privacy e la sua vita sentimentale, ma i più curiosi non sono riusciti a fare a meno di chiedersi se al compleanno festeggiato ieri sera ci fosse anche "il fidanzato misterioso", Carlo Domingo. Il ragazzo di cui Soleil accennò durante l'avventura al GF Vip sarebbe lo stesso con cui è stata paparazzata meno di un mese fa al mare. E sarebbe lo stesso uomo che ieri sera era seduto al suo fianco. Il ristorante attraverso le IG story ha reso pubblico un video nel quale mostra l'intera tavolata del compleanno: seduto vicino all'italo americana sembrerebbe esserci proprio lui che continua però ad essere "nascosto" nei social di Soleil, sua presunta fidanzata. Su Twitter è spuntata inoltre un'immagine che lo ritrarrebbe di spalle mentre filma l'influencer che balla. E non è tutto. Ci sarebbe anche una foto di gruppo pubblicata da Mirko Gancitano nella quale c'è un emoticon tra i vari volti degli invitati, vicino Soleil: sembrerebbe essere un chiaro segnale che l'imprenditore non voglia in alcun modo comparire in pubblico.