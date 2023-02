Scontro al GFVip tra Daniele e Martina, lui: “Conoscevi la mia storia con Oriana, tornatene a casa” Scontro al GF VIP tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. La new entry in casa crede che Daniele usi la loro storia per far ingelosire Oriana Marzoli, l’ex tronista ha così sbottato: “Sei tu che sei entrata per strumentalizzare la situazione, tornatene a casa”.

A cura di Gaia Martino

In queste ore nella casa del Grande Fratello VIP Daniele Dal Moro e Martina Nasoni hanno litigato. La new entry nella casa crede che Daniele abbia usato la loro amicizia per far ingelosire Oriana Marzoli. "Sembra che volevi una sorta di vendetta, non voglio strumentalizzare il nostro rapporto. Anche se una semplice confidenza, sento questa cosa e volevo dirtela" ha confessato al suo ex fidanzato il quale ha subito sbottato. "Te lo dico subito, se pensi questo di me ti mando a fare in cu*o in un secondo", la replica di Dal Moro. La lite è poi proseguita in giardino.

Lo scontro tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

Dopo la confessione di Martina Nasoni, Daniele Dal Moro ha sbottato. Alzando la voce l'ha invitata a tornarsene a casa: "Non rompermi i cog*ioni, non venire a dirmi che io strumentalizzo questa cosa. Sto attento anche nel darti un abbraccio perché ho paura che…(Oriana si ingelosisca, ndr). Sei venuta qui per fare show? Tornatene a casa, che sei venuta a fare qui? Ma vai a ca*are, sei ridicola". "Ho pensato questa cosa, sono venuta perché ti voglio bene", la replica della Nasoni. "Sto qui a farmi i ca**i miei qui, ho bisogno di te per far strumentalizzare cosa? Ma vaf*anc*lo", le parole di Daniele.

Daniele Dal Moro che in queste ore si è riavvicinato ad Oriana Marzoli dopo le numerose liti, ha confessato di essere stato attento sino ad oggi a comportarsi in maniera corretta, senza rischiare di farla ingelosire dopo l'ingresso della sua ex. Alla Nasoni ha così rinfacciato il fatto di essere entrata nella casa del GF VIP:

Sei tu che sei venuta qui, non l'ho chiesto io. Io sono tranquillo a prescindere da cosa fai tu. Sei tu che sei entrata sapendo la situazione, sei tu che strumentalizzi il discorso. Fai poco la furba con me altrimenti mi inca**o. Ca*ate ne hai già fatte abbastanza.

"Capisci sempre il ca**o che ti pare, non ho bisogno di fare show. Pensavo che ci fosse un bene sincero tra noi, ora non lo so", la replica della Nasoni.

Il botta e risposta tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni

Quando Martina Nasoni ha urlato "Vai a fare in cu*o tu e la sfigata", Oriana Marzoli ha raggiunto la stanza nella quale Daniele e la sua ex stavano litigando. Poi ha parlato con la Nasoni, accusandola di essersi ingelosita perché Daniele è stato con lei tutto il giorno: "Si è avvicinato a me, è stato con me tutto il giorno con me, non ho bisogno che tu ti metta da parte". "Evito di ridere e scherzare con lui per evitare di dar fastidio alla situazione", ha concluso la Nasoni.