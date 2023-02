Chi è Sofia Graiani, la figlia di Milena Miconi al Grande Fratello Vip Sofia Graiani è la figlia maggiore di Milena Miconi e del marito Mauro Graiani. Ha 19 anni, si è diplomata al liceo linguistico e ha un a sorella più piccola, Agnese. In generale della sua.

A cura di Elisabetta Murina

Sofia Graiani è la figlia maggiore di Milena Miconi e del marito Mauro Graiani. Questa sera, 23 febbraio, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla mamma. La ragazza ha 19 anni, si è diplomata al liceo linguistico e pare voglia seguire le orme della madre. Ha una sorella più piccola, Agnese, nata nel 2010.

Chi è Sofia, la figlia di Milena Miconi e Mauro Graiani

Sofia è nata nel 2003, oggi ha 19 anni e vive a Roma. Della sua vita non si hanno molte informazioni. Sbirciando il suo profilo Facebook (quello Instagram invece è privato), si legge che ha studiato presso il liceo linguistico Gaetano De Sanctis della Capitale, città dove ora vive. Dopo aver finito finito gli studi, stando ad alcune indiscrezioni, pare abbia mostrato interesse nel seguire le orme delle madre e, quindi, iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo. Al momento però non ci sono aggiornamenti a riguardo, così come non è dato sapere se sia fidanzata o meno.

Sofia e Agnese sono le figlie di Milena Miconi e Mauro Graiani

Sogia non è l'unica figlia che Milena Miconi ha avuto con il marito Mauro. La ragazza infatti ha anche una sorella più piccola, Agenese, nata nel 2010 e oggi dodicenne. Entrambe erano presenti al matrimonio dei genitori, che è stato celebrato nel 2019 dopo 18 anni di convivenza. Un evento che avrebbe dovuto restare privato, o quanto meno intimo, ma che poi si è trasformato in un party a cui hanno partecipato anche diversi ospiti vip, come ha raccontato l'attrice nel corso di un'intervista al programma I lunatici: