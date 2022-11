Chi è Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump al Gf Vip 7: la carriera e la vita privata Sarah Altobello è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. Showgirl classe 1988, ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2019, ed è stata protagonista di “The Lady”.

A cura di Ilaria Costabile

Sarah Altobello è una delle nuove concorrenti che entrerà al Grande Fratello Vip. La showgirl, classe 1988, ha 34 anni ed è nata a Bari, ma da anni ormai ha lasciato la sua terra natìa per dedicarsi completamente al mondo dello spettacolo, lavora come influencer ed è conosciuta anche come la sosia di Melania Trump.

Chi è Sarah Altobello, da The Lady all'Isola dei Famosi

Sin da ragazza nutre una passione per il mondo dello spettacolo e della moda, per questo motivo, pur essendo particolarmente legata alla sua famiglia ha deciso di lasciare la Puglia, e ha iniziato a lavorare come modella in uno show room, oltre che come ragazza immagine in alcuni locali. Negli anni poserà anche per alcuni calendari senza veli, presenzierà in televisione, come valletta di Domenica In, ma anche a Ciao Darwin. Il vero e proprio salto, arriva quando Lory Del Santo la sceglie tra le protagoniste della web serie da lei creata, "The Lady", dove interpreta il ruolo di donna sensuale e seducente. Dopo questo exploit, Sarah viene chiamata in diverse trasmissioni di Canale 5 in veste di opinionista, per poi prendere parte nel 2019 a "L'Isola dei Famosi", dove ottiene un buon riscontro da parte del pubblico, dal momento che conquista il quarto posto.

Sarah Altobello fonte Instagram

La vita privata e la presunta relazione con Tony Toscano

Nonostante sia un personaggio che non abbia problemi a mostrarsi in televisione e anche sui social, del suo privato ha sempre condiviso pochissimo. Per un periodo, infatti, si è pensato che fosse fidanzata con il suo manager Tony Toscano, il quale le avrebbe anche chiesto in diretta tv, tramite un'emittente locale, di sposarlo. Peccato che sia stata stesso lei a smentire la relazione ai microfoni di Barbara D'Urso, affermando: "Non è mai stato ricambiato da me, è il mio manager e se ne farà una ragione". Nulla, quindi, che faccia pensare ad altre frequentazioni, né spulciando i suoi profili e nemmeno guardando tra le pagine delle cronache rosa, sul suo privato aleggia un vero e proprio mistero.