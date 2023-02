Matteo Diamante spiazza Nikita Pelizon con una confessione: “Mi piaci ancora” Al Grande Fratello Vip, Matteo Diamante ha confessato a Nikita Pelizon di non averla mai dimenticata. La concorrente è apparsa spiazzata.

A cura di Daniela Seclì

Matteo Diamante è tra gli ex che sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip, nel corso della puntata trasmessa lunedì 6 febbraio. L'uomo ha avuto una lunga relazione con Nikita Pelizon. Nella notte ha fatto una confessione che ha spiazzato la sua ex fidanzata. Ma andiamo con ordine.

Nikita Pelizon si sentiva trascurata da Matteo Diamante

Matteo Diamante, inizialmente, ha rimproverato Nikita Pelizon: "Davanti a milioni di italiani hai detto: ‘Lui ha sempre fatto così, è ossessionato da me, è sempre stato geloso e possessivo'". La gieffina ha confermato: "Sei geloso e possessivo". Ma Matteo si è difeso: "Lo ero cinque anni fa. Direi che è passato un po' di tempo". Così, Nikita Pelizon gli ha spiegato perché si è allontanata da lui:

Io se sento che mi vengono date attenzioni, se ti prendi cura di me, io posso sentirmi impegnata. Ma se sento che dall'altra parte questa cura non c'è, è chiaro che io lascio le porte aperte per una conoscenza con altre persone. Io percepivo che da parte tua questo interesse non ci fosse veramente. Sì, è vero che ero in Francia, ma se una persona ti interessa, le scrivi tutti i giorni e le chiedi come sta.

La confessione di Matteo Diamante

Matteo Diamante, allora, ha confessato: "Io sono venuto qua per godermi l'esperienza. Per te, non sarei mai venuto, perché non avrei voluto vederti, perché mi piaci". Nikita Pelizon è apparsa spiazzata: "Ancora?". E Diamante di rimando: "Mi piacerai sempre". Infine, ha dichiarato di sperare che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip possa aiutarla a trovare un equilibrio nel reality e, magari, costruire rapporti più sinceri: "Comunque se il fine deve essere ristabilirti gli equilibri intorno e darti una mano, perché no? Anche se sono qui come ospite". Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire quale sarà il destino di Matteo Diamante.