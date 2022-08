Carolina Marconi entra al GFVip dopo aver vinto la lotta contro il cancro al seno “L’amore si dimostra, non si promette”, si legge nell’indizio social. L’amore sarà la cifra del suo viaggio nel reality. Quello per la vita, che l’ha spinta a non abbattersi nella sua lotta contro il tumore, ma anche quello per il compagno Alessandro Tulli.

A cura di Giulia Turco

Carolina Marconi è tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip di Signorini. Manca ancora l’ufficialità, ma le pagine social del reality sembrano parlare chiaro, pubblicando un video che ne è la prova inconfutabile. Per la showgirl si tratta di un ritorno a 18 anni di distanza dalla sua prima volta nella casa di Cinecittà, questa volta l’occasione per parlare della sua rinascita, dopo la battaglia contro il tumore al seno.

Come sta Carolina Marconi, pronta a entrare nella casa

Lo scorso gennaio annunciava la vittoria della sua battaglia, il via ad un’estate piena di gioia, di promesse per il futuro e di amore al fianco del suo compagno Alessandro Tulli che per lei è stato una vera e propria roccia. “L’amore si dimostra, non si promette”, si legge nell’indizio social che svela come l’amore sarà la cifra del suo viaggio nelle dinamiche del reality. Quale? Innanzitutto quello per la vita, un attaccamento che l’ha spinta a non darsi mai per vinta nella sua battaglia contro il tumore, ma anche quello per Alessandro Tulli, che è stato altrettanto importante nel suo percorso di rinascita. Il settimanale Chi li ha fotografati felici e sereni lo scorso luglio, durante una vacanza a Formentera.

Il sogno della maternità e la lotta contro il cancro

Le terapie sono finite, ora inizia un nuovo capitolo della sua vita nel quale Carolina spera che possa esserci anche un bambino. Il sogno della maternità è rimasto congelato in un cassetto, ma non si è mai spento, anzi il desiderio di vita è diventato ancor più forte nella battaglia contro la malattia. “È sempre e senza dubbio il sogno più grande”, ha confidato a Chi a luglio. “A questo punto ho finito con le terapie, con le chemio, sto facendo soltanto la cura ormonale e quella dura cinque anni", ha spiegato. Non ci sono dubbi anche anche questo tema sarà affrontato nel corso della sua permanenza nella casa.