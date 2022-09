Carolina Marconi e i controlli dopo il cancro: “TAC e mammografia perfette, ho gridato di gioia” Carolina Marconi ha condiviso una bellissima notizia con i suoi follower. Ha fatto i controlli e tutto è andato per il verso giusto.

A cura di Daniela Seclì

Carolina Marconi è nella lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 diffusa da Davide Maggio, dunque potrebbe entrare nella casa lunedì 19 settembre o giovedì 22 settembre. Intanto, in queste ore è tornata sui social e ha aggiornato i suoi follower sulle sue attuali condizioni di salute: "Ciao ragazzi sono tornata, ero un po’ sparita perché erano giorni per me di ansia per i vari controlli. TAC, mammografia, ecc".

Carolina Marconi assente dai social per i controlli

Carolina Marconi ha affrontato una dolorosa lotta contro il cancro al seno e ora sta provando a lasciarsi alle spalle quella brutta esperienza. Ovviamente, però, si sottopone diligentemente ai controlli che le permettono di monitorare la situazione. A volte, la paura tenta di prendere il sopravvento:

Quando sono entrata per rifare la TAC mi è venuta la tremarella, ero lì che aspettavo, il cuore mi batteva forte e le vampate acceleravano. Certo che quando torni dalle vacanze ti riabitui alla “normalità" e in quel momento forse capisci quanto è bello vivere di spensieratezza. Sono contenta perché è la prima volta dopo tanto, che mi godo una vacanza fatta con le persone che amo, ripensavo a tutto questo mentre ero seduta lì su quella sedia in quella stanza d’ospedale ad effettuare i controlli. Per fortuna poi mi sono calmata, ho pregato affinché andasse tutto bene e ho chiesto a Dio che dovevo fare tante altre cose in questa vita meravigliosa. "Carolina tocca a te": sussurra l’infermiera, allora faccio un bel respiro, guardo Ale negli occhi, quasi mi veniva da piangere ma alla fine riesco a trattenere le lacrime. Con coraggio entro in quella sala così fredda, quasi sembrasse una cella frigorifera…nessuno dovrebbe trovarsi in questo posto e nel mio inconscio mi chiedevo un’altra volta qui?

L'esito della TAC l'ha rassicurata

Carolina Marconi, allora, ha cercato di farsi forza, pensando a qualcosa che le desse conforto come "la bella colazione" che l'aspettava, e ha fatto la TAC. Poi, ieri, le è arrivata una bellissima notizia: