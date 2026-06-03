Carolina Marconi ha detto no all’Isola dei Famosi: “Tarantole addosso mentre dormi, sono scappata”

Carolina Marconi racconta perché ha rifiutato l’Isola dei Famosi: “Mi hanno detto ‘usciranno delle tarantoline bianche dalla spiaggia. Non fanno niente, ma sono tante!”.

Ospite di A tutto gossip, il programma di RTV condotto da Lisa Fusco, Carolina Marconi ha messo sul tavolo un retroscena che circolava sottotraccia da tempo: il provino fatto per partire all'Isola dei Famosi, il rifiuto deciso, e le ragioni precise dietro quella scelta.

Il provino e la descrizione che ha fatto scappare tutti

Tutto è partito da una domanda diretta di Lisa Fusco: aveva mai fatto l'Isola dei Famosi? La risposta di Carolina Marconi non ha lasciato spazio a interpretazioni. Sì, il provino lo aveva fatto. La produzione la voleva. Poi, però, qualcuno ha ritenuto opportuno illustrarle le condizioni del reality con una dovizia di particolari che si è rivelata controproducente.

Mi hanno detto: alle 5 di pomeriggio lì diventa buio. Poi non ti preoccupare, usciranno delle tarantoline bianche nella spiaggia… Non fanno niente, ma sono tante! Anzi, mentre dormi te le troverai anche addosso, ma non preoccuparti, fanno solo solletico.

A quel punto è intervenuta la padrona di casa, che sull'Isola dei Famosi ha un'esperienza diretta. Lisa Fusco ha confermato la durezza delle condizioni e ha raccontato la propria versione dei famigerati insetti. Il quadro si è fatto ancora più vivido.

Carolina ha quindi aggiunto un secondo elemento ricevuto durante i colloqui con la produzione, altrettanto scoraggiante: "Poi mi hanno detto che la prima settimana andate tutte di colpo e state male fisicamente". Anche su questo punto, Fusco non ha smentito e, anzi, ha trovato il modo di trasformarlo in una battuta: "Sì, è vero! Però c'è il risvolto positivo: dopo la prima settimana passata a mangiare solo riso e cocco, non c'è più nemmeno bisogno del bagno!".

Il passo indietro finale: "Magari la farò"

La svolta arriva nell'ultimo minuto del racconto. Dopo aver costruito un caso solido contro l'avventura honduregna, Carolina Marconi ha aperto uno spiraglio che nessuno si aspettava: "Bisognerebbe andarci solo per dimagrire! Comunque penso che alla fine sarà una bella esperienza… magari, appena avrò il coraggio necessario, la farò!".