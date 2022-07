Carolina Marconi in vacanza con il fidanzato: “Ho finito le chemio e sono rinata. Sogno un figlio” Carolina Marconi è stata fotografa dal settimanale Chi mentre si gode una vacanza a Formentera con il fidanzato Alessandro Tulli. Dopo ave sconfitto un tumore al seno, la showgirl sta riprendendo in mano la sua vita e non nasconde il sogno di voler diventare mamma per la prima volta.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Carolina Marconi è rinata. Dopo aver combattuto (e vinto) contro un tumore al seno, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip sta riprendendo in mano la sua vita. Il settimanale Chi l'ha paparazzata in vacanza a Formentera con il fidanzato Alessandro Tulli, che non l'ha mai lasciata sola durante la lotta alla malattia.

La vacanza a Formentera con il fidanzato Alessandro Tulli

Dopo una pagina difficile della sua vita, la showgirl ha deciso di concedersi un periodo di relax sull'isola delle Baleari, la stessa dove ha incontrato per la prima volta l'attuale compagno. "Questa per noi è l'isola dell'amore, è il luogo dove è iniziata la nostra storia. Mancavamo da un pò", ha raccontato tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini.

(Foto dal settimanale Chi)

Alessandro Tulli non hai mai smesso di darle amore e supporto. Le è stato accanto durante tutto il percorso di chemioterapia che ha dovuto affrontare e che ha scelto di raccontare, passo dopo passo, sui social. Carolina Marconi è una guerriera e si è sempre mostrata con il sorriso, anche quando il dolore era difficile da sopportare. Da qualche mese è rinata ed è pronta a scrivere una nuova pagina della sua vita, forse con tanti punti di domanda, ma una certezza: l'amore del compagno.

Carolina Marconi sogna di avere un figlio

L'ex geffina, come racconta tra le pagine di Chi e anche suoi suoi social, ha il grande sogno di diventare mamma per la prima volta: "É sempre e senza dubbio il sogno più grande. A questo punto ho finito con le terapie, con le chemio, sto facendo soltanto la cura ormonale e quella dura cinque anni". Carolina Marconi ha poi raccontato un tenero episodio che le è successo recentemente: era a casa di un caro amico d'infanzia e il figlio della coppia le ha fatto notare l'incredibile somiglianza con la sua mamma. "Mi è venuto un nodo in gola impressionante. Ora li vediamo sempre […], i nostri destini si sono incrociati e che incastro: io che ho una voglia matta di maternità e loro che hanno voglia di una presenza femminile nella loro vita".