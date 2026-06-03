Giorgio Locatelli diventa giudice di Celebrity Masterchef Uk al posto di John Torode, licenziato per razzismo

Lo chef italiano Giorgio Locatelli entra a far parte della squadra di Celebrity MasterChef UK. Il cuoco prenderà il posto del giudice uscente John Torode, allontanato dal programma dopo essere stato accusato di aver pronunciato una serie di presunti insulti razzisti nel corso di una sfuriata avvenuta dietro le quinte della trasmissione nel luglio 2025.

L’edizione britannica di MasterChef accoglie uno chef tutto italiano. A partire dalla prossima stagione, Giorgio Locatelli entrerà a far parte della squadra dei giudici. Il cuoco italiano, residente a Londra e già protagonista dell’edizione italiana del cooking show, è stato annunciato dalla BBC, l’emittente che trasmette il programma, come nuova aggiunta al cast di Celebrity MasterChef UK.

“È un vero onore, non vedo l'ora di vedere i nostri concorrenti vip all'opera in cucina, dove metteremo alla prova le loro capacità culinarie”, ha commentato con entusiasmo Locatelli, pronto a lanciarsi in questa nuova avventura in un paese che conosce già molto bene.

Giorgio Locatelli vive a Londra dov’è proprietario del ristorante Locatelli at National Gallery

Lo chef vive infatti a Londra insieme alla moglie britannica, Plaxy Exton, nel quartiere di Camden Town. Sempre nel Regno Unito, Locatelli ha recentemente aperto il ristorante Locatelli at National Gallery, inaugurato dopo la chiusura della Locanda Locatelli nel 2024. Entusiasta del nuovo ingresso anche Grace Dent, ex critica gastronomica del Guardian, che affiancherà Locatelli nella giuria di Celebrity MasterChef.

Il licenziamento di John Torode

Lo chef prenderà il posto del giudice uscente John Torode, che sarebbe stato allontanato dal programma lo scorso anno a causa di alcune pesanti accuse. Secondo quanto riportato, nel corso di una sfuriata avvenuta dietro le quinte nel luglio 2025, il conduttore e chef australiano-britannico si sarebbe lasciato andare a una serie di insulti razzisti.

L’episodio non è mai stato confermato pubblicamente, ma avrebbe spinto la società di produzione di MasterChef e la BBC a interrompere la collaborazione con lui. In una dichiarazione successiva al suo allontanamento, Torode ha affermato di non avere alcun ricordo dell’accaduto e si è detto sorpreso dal licenziamento, arrivato al termine di una collaborazione durata vent’anni.