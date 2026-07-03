Arrestato per stupro un ex partecipante di Matrimonio a Prima Vista UK

È stato arrestato un ex partecipante di Matrimonio a Prima Vista UK a seguito delle accuse di abusi e violenza sessuale, da parte di alcune ex protagoniste del reality di Channel 4.

Matrimonio a Prima Vista UK è finito al centro di un'inchiesta giornalistica del programma Panorama e trasmessa dalla Bbc, durante la quale è emerso come due delle partecipanti abbiano subito abusi nelle registrazioni del reality e a seguito delle indagini della polizia britannica è stato arrestato un ex protagonista dello show. L'accusa con cui è stato arrestato è quella di stupro.

Un arresto dopo le accuse di abusi e violenze

Il reality è stato travolto da un vero e proprio scandalo, dopo la denuncia di tre ex concorrenti che hanno denunciato di aver subito violenze e di aver avuto rapporti non consensuali con alcuni protagonisti del noto format, approfittando sul fatto di non essere ripresi dalle telecamere. Anche la produzione è stata colpita dalle accuse, perché ritenuta colpevole di non aver adottato le adeguate misure di controllo sulle riprese e di non aver tutelato, come avrebbe dovuto, i partecipanti al reality. Dopo le accuse che hanno travolto produzione e partecipanti, la cui identità è al momento tutelata dalla polizia, il reality è stato bloccato, per cui non andrà in onda fino a data da destinarsi. Nel frattempo, i dirigenti di Channel 4 hanno richiesto un'ispezione interna perché si possano chiarire ulteriormente i fatti e si ridefiniscano i contorni dello show. Alcuni, a capo di ruoli dirigenziali, si sono invece dimessi.

"Il reality una macchina pericolosa"

Quanto è accaduto ha scosso fortemente l'opinione pubblica inglese. Non sono mancati interventi anche da parte di chi si occupa degli standard del settore dell'audiovisivo in Inghilterra. È infatti intervenuta sul tema la giurista Helena Kennedy, alla guida dell'autorità che si occupa di valutare l'industria creativa nel Regno Unito, la quale ha condannato duramente quanto accaduto nel programma e lo ha definito una "macchina pericolosa". Il motivo per cui, secondo Kennedy, il format abbia preso una deriva preoccupante è perché ha permesso che fossero perpetrare dinamiche abusive, pur di ottenere punti di share. Per questa ragione ne ha richiesto la cancellazione dai palinsesti.