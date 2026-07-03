Affari tuoi e la chiusura anticipata su Rai 1 alle 21:30, l’Ad Rossi risponde a Fanpage: “Ci stiamo ragionando”

La Rai apre a un “ragionamento molto serio” sulla possibilità di anticipare l’orario di inizio della prima serata, ridimensionando l’access di Affari Tuoi su Rai1. La questione è stata affrontata durante la presentazione dei palinsesti 2026/2027 dopo la domanda posta da Fanpage.it all’Ad Giampaolo Rossi. “Dobbiamo lavorarci, è un tema molto sentito, ma non possiamo trascurare alcuni aspetti, anche pubblicitari”, ha concluso.

La Rai apre a un "ragionamento molto serio" sulla possibilità di anticipare l'orario di inizio della prima serata. La questione è stata affrontata durante la presentazione dei palinsesti 2026/2027 ad Ancona dopo la domanda posta da Fanpage.it all'Ad Giampaolo Rossi.

La risposta dell'Ad Giampaolo Rossi a Fanpage.it

"Sì, in questo momento credo che dobbiamo fare un ragionamento molto serio", ha risposto Giampaolo Rossi, direttore generale RAI, alla domanda che abbiamo posto sulla riorganizzazione della fascia access prime time. "Dobbiamo lavorarci", ha aggiunto, specificando che, trattandosi di un tema molto sentito dall'opinione pubblica, è sicuramente di primaria importanza, ma "dobbiamo ovviamente considerare una serie di aspetti che per noi sono fondamentali". E in questa rosa di aspetti rientra ovviamente il peso della pubblicità e i risultati straordinari della fascia access prime time.

La versione di Rai Pubblicità: "Access ha grande valore"

Una via libera di massima arriva anche dall'amministratore delegato di RAI Pubblicità, Luca Poggi, che ha sottolineato il valore della fascia attuale ma anche la flessibilità data dalla ricchezza dell'offerta Rai: "Siamo qui per servire, è un mantra. Per noi Stefano è un ottimo access per i numeri che fa, tutti messi insieme con Canale 5 e La7 creano un grande asset per quella fascia".

La richiesta di Stefano De Martino e Gerry Scotti a Rai e Mediaset

Ospite al Festival della Tv di Dogliani, il conduttore de La Ruota della Fortuna aveva già lanciato una proposta lo scorso maggio: “Io e De Martino siamo già d’accordo, fateci chiudere alle 21:30”. Il boato generato all'evento si è trascinato fino alla serata del premio Agnes a fine giugno, con ulteriore appello, stavolta congiunto, dei due conduttori sul palco. Scotti, al Festival della Tv, aveva però precisato che Mediaset, come tv privata, avrebbe potuto fare una scelta subordinata alla Tv di Stato perché "La Rai ha il canone, per quale motivo dovrebbe farlo Mediaset per prima visto che vive di pubblicità?". Torna infatti anche oggi, in conferenza stampa, il tema di Rai Pubblicità e la necessità di ottimizzare più possibile una fascia in cui i dati di ascolto Auditel e i punti di share sono concorrenziali e fuori da ogni metrica degli ultimi anni.