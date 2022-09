Chi è Elenoire Ferruzzi, la prima inquilina trans del Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Si definisce “un’artista, un’attrice e una donna all’ennesima potenza”. È la prima inquilina trans nella storia del reality di Canale 5.

Elenoire Feruzzi è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Si definisce "un'artista, un'attrice e una donna all'ennesima potenzia" ed è pronta a mettersi in gioco nella casa più spiata d'Italia. É la prima concorrente trans nella storia del reality e ha subito incuriosito il pubblico anche per le sue unghie lunghissime. È molto attiva sui social, dove conta più di 100mila follower.

Elenoire Ferruzzi e la transizione da uomo a donna

"Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Ero una bambina in un corpo sbagliato", ha raccontato l'icona LGBT+ nella casa più spiata d'Italia. Quando aveva circa 16 anni ha scelto di affrontare un percorso di transizione di genere perché "non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui". Qualche anno fa ha raccontato via Twitter di essersi sottoposta a un delicato intervento di vaginoplastica durato più di 13 ore, per completare il suo percorso di transizione e appropriarsi completamente della sua nuova identità.

Elenoire Ferruzzi prima del percorso di transizione di genere

La trasformazione di Elenoire Ferruzzi e il rapporto con la chirurgia estetica

Elenoire Ferruzzi non ha mai nascosto di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica per raggiungere un aspetto in cui potersi sentire davvero se stessa. "La chirurgia estetica, che meraviglia. Tengo moltissimo alla mia parte estetica", ha dichiarato nella clip di presentazione nella casa del GF Vip.

"Le mie unghie sono la massima espressione di libertà"

Uno dei tratti distintivi di Elenoire Ferruzzi sono senza dubbio le sue unghie lunghissime e colorate. C'è una motivazione precisa per cui la nuova inquilina della Casa del Grande Fratello Vip ha deciso di portarle così, come ha raccontato lei stessa ad Alfonso Signorini: "Le mie unghie sono la massima espressione della mia libertà. Io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo". La gieffina ha poi confidato a Pamela Prati che che le sue unghie sono naturali e che per questo è preoccupata di come farà a prendersene cura nella Casa: "Sono mie e le faccio con la resina, l'acrilico. Ormai fanno parte di me. Non saprei vedermi senza. A casa ogni due settimane devo ritoccarle, qui non so come farò".

Come è diventata famosa su Instagram Elenoire Ferruzzi

Sul suo profilo Instagram, Elenoire Ferruzzi si definisce "una showgirl, attrice, cantante e icona gay". Ed è proprio sui social che ha dato sfogo alle sue mille sfaccettature, iniziando a condividere brevi sketch ed esibizioni musicali, oltre che le sue opinioni. È diventata popolare su Instagram per la prima volta nel 2017, grazie a un breve video in cui "prende in giro" il noto marchio di borse Carpisa, urlando a voce alta "Carpisa è il male" per le strade di Milano. Poi in breve tempo altri video sono diventati dei veri e propri tormentoni, come "Vado ad ammaestrare le foche monache". Negli anni ha poi iniziato a condividere, sempre su Instagram, anche riflessioni su temi di attualità e in particolare sui diritti LGBT+, diventando un punto di riferimento per la comunità.

Negli anni la sua figura è cresciuta sempre di più, tanto che Christian De Sica e Massimo Boldi la vogliono con loro sul grande schermo nel film Amici come prima, uscito nel dicembre del 2018. Intanto Elenoire è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip e, con la sua personalità esuberante e sopra le righe, saprà sicuramente come farsi notare. Non le ha mandate a dire a Sonia Bruganelli prima di entrare nella casa. Dell'opinionista, infatti, aveva scritto: “Una ce**a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone. Sta burina”. Tra loro c'è già stato un confronto durante la prima puntata di questa edizione, andata in onda lunedì 19 settembre. "Potrei essere la tua peggior nemica", ha detto Bruganelli alla nuova inquilina.