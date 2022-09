Gf Vip, Sonia Bruganelli a Elenoire Ferruzzi dopo gli insulti: “Potrei essere la tua peggior nemica” Il confronto tra Sonia Bruganelli ed Elenoire Ferruzzi nella prima puntata del Grande Fratello Vip. L’influenzar aveva insultato l’opinionista sui social.

A cura di Stefania Rocco

“Potrei essere la tua peggior nemica”, Sonia Bruganelli avverte Elenoire Ferruzzi nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip. L’influencer l’aveva pesantemente insultata in un post sui social, definendola una “ce**a”, termine utilizzato per descrivere il suo aspetto fisico e soprattutto il porro sul viso dell’opinionista. A distanza di qualche minuto dall’ingresso di Elenoire nella Casa, Alfonso ha chiesto a Sonia di risponderle.

Sonia Bruganelli smorza la polemica con Elenoire Ferruzzi

“Elenoire la seguivo dai tempi dei pettini. Visto che stiamo alla prima puntata, vorrei dire a Elenoire che mi troverà qui tra un mese quando sarà stanca e potrebbe servirle la mia immunità. Sappi che potrei essere la tua peggior nemica”, l’ha avvertita. Poi però ha preferito smorzare la polemica: “Ci conosceremo e vedremo se ci piaceremo. Lei è qui dentro per una cosa importante. Può essere d’esempio per tanti ragazzi che, come lei ai suoi tempi, vivono una situazione difficile. Se anche solo uno dei ragazzi che ci guardano riuscirà a trovare il coraggio, può essere che questo porro me lo levo”.

Le scuse a metà di Elenoire Ferruzzi

Elenoire si è quindi scusata con Sonia per i termini utilizzati ma non è sembrata volere arretrare eccessivamente rispetto alla sua posizione iniziale: “I termini sono stati fuori luogo e chiedo scusa per il “ce**a”. L’ho scritto io questo post, non mi tiro indietro. E comunque quel porro deve toglierlo”.

Che cosa aveva detto Elenoire Ferruzzi di Sonia Bruganelli

Quando ha chiesto un confronto tra Elenoire e Sonia, il conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini si riferiva in particolare a un commento che lo scorso anno l’influencer aveva scritto a proposito dell’opinionista. Pochi caratteri che erano serviti a chiarire la sua antipatia: “Una ce**a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone. Sta burina”.