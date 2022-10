Chi è Mimma Fusco, la compagna di Attilio Romita dopo l’ex moglie Angela Mimma Fusco è la compagna di Attilio Romita, il giornalista ormai concorrente del Grande Fratello Vip 7. Lei è un’imprenditrice barese e già da sette anni è fidanzata e convive con il noto volto tv.

A cura di Ilaria Costabile

Mimma Fusco e Attilio Romita al Parnaso, Roma (Fonte Instagram)

Attilio Romita è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip e pur essendo una persona molto riservata, ha raccontato anche in tv qualcosa del suo privato. Il giornalista è fidanzato da sette anni con Mimma Fusco, conosciuta per caso durante ad un evento tenutosi a Bari.

Chi è Mimma Fusco, imprenditrice e attuale compagna di Attilio Romita

Non ci sono molte informazioni sul conto di Mimma Fusco, sebbene si sappia che è un'imprenditrice pugliese, titolare dal 2001 della società Puglia Solutions, attiva nel settore della sanificazione ambientale, dove si è distinta per professionalità e avanguardia. Come si evince dal suo profilo Facebook, la donna potrebbe essere mamma di un ragazzo che compare al suo fianco nell'immagine di copertina. I commenti sotto la foto, come "ti somiglia tanto" oppure "siete identici", "come è cresciuto", fanno pensare che possa essere suo figlio.

Attilio Romita e la compagna Mimma Fusco (Fonte Instagram)

La storia d'amore tra Mimma Fusco e Attilio Romita

In merito alla loro storia d'amore, si conosce in realtà ben poco, se non quanto rivelato da Romita stesso. Durante la puntata di giovedì 13 ottobre del Grande Fratello Vip il noto volto tv ha dichiarato di aver partecipato ad un evento, durante il quale ha conosciuto Elenoire Ferruzzi, ma soprattutto ha incontrato la donna che è attualmente la sua compagna. In un'intervista rilasciata a Repubblica a maggio di quest'anno, il giornalista ha raccontato il suo periodo da caporedattore nella redazione del TGr Puglia e a questo proposito ha dichiarato: "Mi invitavano alle feste e io facevo il farfallone, come sempre, fino a quando incontrai Mimma Fusco, la più bella della città. La corteggiai a lungo e conviviamo da sette anni". Il loro amore è nato con tempo e pazienza, ed è arrivato dopo un matrimonio non propriamente in gioventù con Angela, la madre di sua figlia:

