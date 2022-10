La verità sull’affaire “amoroso” di Eleonoire Ferruzzi e Attilio Romita: “Non entro nei particolari” “Eravamo ad un evento insieme, sono passati diversi anni”, racconta Ferruzzi tra risate maliziose. Poi conferma: “Attilio è un signore, è stato molto cortese”. Una versione confermata dal giornalista: “Eri un po’ diversa allora, non mi ricordo di averti incontrata”.

A cura di Giulia Turco

Eleonoire Ferruzzi e Attilio Romita vengono messi faccia a faccia sulla questione del loro incontro pregresso al GFVip. Era stata Eleonoire a confessare di aver conosciuto il giornalista ad un evento, anni prima, nonostante lui probabilmente lo aveva rimosso. In effetti, quando Romita viene chiamato in causa da Signorini, ammette di non avere ricordi di quella serata, soprattutto perché Eleonoire era molto diversa da com'è ora.

Cos'è successo tra Eleonoire Ferruzzi e Attilio Romita

"Eravamo ad un evento insieme, sono passati diversi anni", racconta Ferruzzi. "Non vorrei entrare nei particolari…", continua lei tra risate maliziose. "Nessuna notte di passione, nemmeno un bacio, Attilio è un signore, è stato molto cortese". Probabilmente in quella circostanza gli occhi del giornalista erano tutti per la donna che sarebbe diventata la sua dolce metà: "Mi ha confessato l’altro giorno che allo stesso evento ha conosciuto la sua attuale compagna". Una versione confermata da Romita che l'ha raggiunta in Mistery Room. "Eri un po' diversa, non mi ricordo di averti incontrata", spiega. "Quando sono entrato qui avevo una sorta di diffidenza, complice il pregiudizio per ciò che mi avevano detto su di lei. Ma per me è stata una rivelazione, Eleonoire è una persona di grande qualità".

(Eleonoire Ferruzzi ai tempi del suo primo incontro con Attilio Romita)

Attilio Romita oggi è fidanzato con Mimma Fusco

In passato il giornalista è stato sposato con una donna di nome Angela, dalla quale è nata sua figlia Alessia. Oltre ad essersi dedicato al suo lavoro, Romita nel frattempo ha ritrovato l’amore. Oggi è impegnato con Mimma Fusco, una donna lontana dal mondo dello spettacolo così come la loro relazione, da sempre molto discreta. Stando alle indiscrezioni sarebbe un’imprenditrice, di alcuni anni più giovane di lui. Il loro amore dura da diversi anni e non è escluso che presto possano sposarsi.