Nuovi ingressi GF Vip 2022, da Edoardo Tavassi a Luca Onestini: i nomi ufficiali dei concorrenti Il GF Vip è pronto ad aprire le porte a nuovi concorrenti. Federica Panicucci nel suo Mattino Cinque stamattina ha annunciato i nuovi ingressi, da Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia: ecco chi varcherà la porta rossa in puntata.

A cura di Gaia Martino

Serata di novità e nuovi volti per il Grande Fratello VIP. Questa sera, giovedì 3 novembre, nuovi personaggi varcheranno la porta rossa della Casa di Cinecittà: dopo giorni di rumors e papabili nomi, Federica Panicucci nel corso del suo Mattino Cinque ha annunciato che stasera nel corso della puntata entreranno sei nuovi concorrenti, scelti da Alfonso Signorini. Tra questi anche l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, uno dei più amati dell'ultima edizione andata in onda: Edoardo Tavassi. Anche Micol Incorvaia, l'ex di Edoardo Donnamaria, varcherà la porta rossa.

Chi sono i 6 nuovi concorrenti del GF Vip

Federica Panicucci stamattina nel suo show Mattino Cinque ha lanciato lo spoiler che riguarda i nuovi ingressi, da giorni chiacchierati, nella casa del Grande Fratello VIP. "Questa sera sei nuovi ingressi, entreranno tutti stasera" ha detto la conduttrice, prima di elencare i nomi scelti da Alfonso Signorini: Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Luciano Punzo, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sarah Altobello.

Micol Incorvaia è l'ex di Edoardo Donnamaria

I nuovi ingressi porteranno certamente un'ondata di novità nella quotidianità dei Vipponi già presenti nella Casa da settembre, ma tra i concorrenti annunciati dalla Panicucci c'è anche Micol Incorvaia, sorella di Clizia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, attualmente impegnato con Antonella Fiordelisi conosciuta nel reality. Il suo ingresso intralcerà il loro percorso? Per Edoardo Tavassi si apre una nuova parentesi: non è riuscito a trovare l'amore all'Isola dei Famosi, ci proverà al GF VIP a trovare la donna giusta? I telespettatori inoltre rivedranno Luca Onestini nel reality a cui già prese parte nel 2017. Il sexy Luciano Punzo, ex tentatore, varca invece la porta rossa da single, dopo la storia naufragata con Manuela Carriero, conosciuta a Tempatation Island.