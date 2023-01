Giulia Salemi a Verissimo è dark: il tubino cut-out rivela la schiena nuda Giulia Salemi, ospite di Verissimo col fidanzato, ha scelto un sexy look total black con gambe in primo piano.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia amatissima. Il pubblico ha seguito la loro storia d'amore sin dall'inizio: erano entrambi inquilini della casa del Grande Fratello VIP, dunque i telespettatori sono stati testimoni del nascita del reciproco sentimento, che a distanza di due anni li lega ancora oggi. I due sono stati ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, per raccontare l'evoluzione di questa relazione (nata davanti alle telecamere) che potrebbe presto portarli sull'altare.

Giulia Salemi in nero

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno condividendo un'esperienza professionale importante: sono entrambi coinvolti nell'edizione in corso del Grande Fratello VIP, ma in una veste diversa. Non sono inquilini: lei è l'esperta social nelle dirette settimanali, lui è conduttore con Soleil Sorge del Gf Vip Party.

In studio, la persiana ha abituato il pubblico a look di tendenza ed è amatissima anche per i suoi outfit così alla moda, sempre diversi. Ama in particolare il total black, declinato in minidress con tagli cut out o catsuit aderenti. Ha puntato sul nero anche per entrare nello studio di Verissimo.

Chi ha firmato il look di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha scelto un abitino di Nensi Dojaka, stilista di cui ha indossato già le creazioni proprio nel corso del GF VIP 7. La designer di origine albanese si è ritagliata uno spazio di rilievo nel fashion system e oggi veste star del calibro di Bella Hadid, Zendaya e Hailey Bieber.

in foto: abito Nensi Dojaka

Le celebrities amano le sue creazioni, in cui punta su giochi di intrecci e trasparenze. Nel 2021 ha vinto il LVMH Prize for Young Designers grazie alle sue creazioni sexy. Giulia Salemi stavolta ha scelto un minidress nero a maniche lunghe, con schiena nuda e tagli cut out frontali, impreziositi da una striscia di tessuto trasparente sul décolleté.

Costa 1050 euro ed è perfetto per un look sensuale e femminile. Lo ha abbinato a décolleté lucide nere, con cinturino alla caviglia e tacco alto a spillo. Con questo outfit si è confermata icona fashion del momento, al passo con le tendenze attuali eppure con uno stile personale ben definito che fan e follower amano moltissimo.