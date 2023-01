Pierpaolo Pretelli a Verissimo: “Non pensavo di sposarmi, Giulia Salemi mi ha fatto venire voglia” La coppia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontandosi a due anni dall’inizio della relazione al Grande Fratello Vip.

A cura di Andrea Parrella

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ormai una coppia consolidata da due anni e il loro rapporto è diventato un riferimento per i tanti fan della coppia. Nella puntata di domenica 8 gennaio si sono raccontati a Silvia Toffanin nel corso dell'appuntamento domenicale con Verissimo. Due anni, ormai, sono trascorsi dall'inizio della loro storia, come racconta Pretelli, che in realtà non ha intenzione di nascondere il loro rapporto assolutamente normale, come quello di qualsiasi altra coppia:

"Litighiamo anche noi. Sui social facciamo vedere le cose belle, ma a casa ce ne diciamo. Cerchiamo di mantenere un po' di privacy. "Per me Giulia è casa, è il mio rifugio, mi protegge, è la mia complice, amica, amante, è il mio tutto".

"Siamo il porto sicuro l'uno dell'altra"

Giulia Salemi ha raccontato come i due siano diventati una sorta di certezza reciproca: "Siamo il porto sicuro l'uno dell'altra. Avere una persona di cui ti puoi fidare è raro. Apprezzarsi per quello che si è veramente è una fortuna. E soprattutto riuscire a ridere ancora dopo due anni". Pierpaolo Pretelli ha quindi aggiunto: "Il sorriso non lo perdiamo mai, l'obiettivo di ogni giorno è farla sorridere".

Dal matrimonio ai figli, i sogni di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Dopo due anni sembra quasi logico che i due inizino a pensare al grande passo, cosa che in effetti Pretelli non smentisce: “Non avevo mai pensato di sposarmi prima d’ora, ma Giulia mi ha fatto venire voglia” -ha dichiarato Pierpaolo Pretelli, aggiungendo che la proposta di matrimonio alla sua amata arriverà presto". Se lui parla di matrimonio, Giulia, dal canto suo non ha nascosto a Silvia Toffanin la volontà di avere un figlio con il suo compagno, più nello specifico una figlia: “Mi piacerebbe molto avere una bambina, in modo da poterla truccare, vestire, crescere insieme a lei come una mamma per amica”.