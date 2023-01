Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Matrimonio e figli? Sogniamo entrambi, arriverà il momento” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai. La coppia è nata al GF Vip due anni fa, ora sogna il matrimonio e una famiglia, ma vuole procedere con calma prima di fare grandi passi.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato due anni d'amore lo scorso 26 dicembre. Galeotto fu per loro il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini: la coppia si è conosciuta nella casa più spiata d'Italia e da allora non si è più lasciata. La showgirl e l'ex velino di Striscia la notizia, ora entrambi coinvolti in questa edizione del reality, sono più innamorati che mai, sognano di sposarsi e costruire una famiglia insieme, come hanno raccontato al settimanale Chi.

L'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è un periodo particolarmente felice, sia da un punto di vista lavorativo che privato. L'amore tra loro procede a gonfie vele così come il lavoro nel mondo dello spettacolo. Entrambi sono coinvolti in questa edizione del GF Vip, lo stesso reality in cui due anni fa si sono incontrati. Lui conduce il GF Vip Party, mentre lei si occupa dei social durante le puntate in diretta.

L'amore che li lega è profondo e sincero, tanto che hanno tirato fuori il meglio uno dell'altra, come ha raccontato la showgirl: "Con lui ho scoperto la parola felicità, io che ero sempre insoddisfatta. Da quando sto con lui mi piaccio di più". Anche per Pretelli è lo stesso: "Sono entrato nel reality dopo un periodo difficile, lei è stata un dono del cielo. La verità è che stiamo bene, ridiamo, ci prendiamo in giro. La riempio di complimenti perché la trovo stupenda".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto da Chi)

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sognano il matrimonio e una famiglia

La copia pensa già al futuro e non ha dubbi di volersi sposare e, un domani, costruire una propria famiglia. Sia Giulia Salemi che Pierpaolo Pretelli però credono che non sia ancora arrivato il momento e vogliono essere sicuri al cento per cento prima di fare due passi così importanti. "Abbiamo l'età sia per sposarci che per fare un figlio, ma questa volta vorrei procedere per gradi: prima il matrimonio con una proposta eclatante e poi un figlio", ha spiegato Pretelli, che è già padre del piccolo Leonardo nato dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero. Anche Giulia Salemi vuole fare con calma, ma sogna un matrimonio da principessa e un figlio: