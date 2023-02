Pierpaolo Pretelli conduttore di Bella Ma per una puntata, la Rai punta sui giovani volti Tra i protagonisti della puntata che andrà in onda dopo Sanremo, secondo Tvblog, ci sarà anche Pierpaolo Pretelli, al timone del programma con il compito di intervistare prima Pierluigi Diaco e poi la fidanzata Giulia Salemi ospite in studio.

A cura di Giulia Turco

Pierpaolo Pretelli sempre più calato nelle vesti di conduttore. La novità per l’ex gieffino, che domenica scorsa è tornato a far visita a Mara Venier nel suo contenitore della domenica, è che sarà per la prima volta alla guida di una puntata di Bella Ma, il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai 2.

Giulia Salemi ospite in studio a Bella Ma

Bella Ma gode di ottima salute. Grazie agli ottimi ascolti in crescita, il programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco sarebbe già stato riconfermato per la prossima stagione tv, stando alle indiscrezioni. Non solo, la Rai avrebbe deciso di investire sul format inserendo nuovi volti di punta, che possano traghettare anche il pubblico più giovane e attivo sui social sulla rete, che dopo gli esperimenti di quest'ultima stagione sembra ufficialmente pronta ad ospitarli.

Nelle prossime puntate a quanto pare debutterà un nuovo contenitore all’interno del programma dal titolo ‘Uomini e Nonne’, nel corso del quale signore ‘over’ e single si lasceranno corteggiare da uomini più giovani. Tra i protagonisti della puntata che andrà in onda dopo Sanremo, secondo Tvblog, ci sarà anche Pierpaolo Pretelli, al timone del programma con il compito di intervistare prima Pierluigi Diaco e poi la fidanzata Giulia Salemi ospite in studio.

Pierpaolo Pretelli scelto dalla Rai per le prossime stagioni

Dopo una prova bruscamente interrotta a Domenica In nel ruolo di imitatore, Pierpaolo Pretelli sembra essere stato ufficialmente inserito nel progetto della Rai di riqualificare la rete adattandola ad una fascia più giovane, anche a sostengo della piattaforma di streaming Raiplay. Le indiscrezioni non a caso parlavano da tempo di un futuro splendente per l’ex Velino, al quale sarebbe stato deciso di assegnare un programma che lo vede come unico conduttore e la puntata di Diaco potrebbe essere solo un primo assaggio.