Alfonso Signorini conquista TikTok con un rap e il sexy twerk di Giulia Salemi Alfonso Signorini sbarca su TikTok a suon di like grazie al contributo dei Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il conduttore del Grande Fratello Vip si improvvisa rapper e diventa “Young Signorino”.

A cura di Stefania Rocco

Alfonso Signorini si appresta a conquistare TikTok. Il conduttore del Grande Fratello Vip è sbarcato solo da qualche giorno sulla celebre piattaforma social, una tra le più utilizzate negli ultimi anni ma con la quale Signorini sembrava non avere ancora acquisito dimestichezza, tanto da non averla mai utilizzata. Ad aiutarlo nell’impresa di conquistare TikTok sono stati i “Prelemi”, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno coinvolto Signorini aiutandolo a creare dei contenuti che fossero più adatti alla piattaforma rispetto a quelli generalmente condivisi su Instagram. Il risultato è un profilo che conta già migliaia di iscritti e che sembra avere già conquistato il diretto interessato.

Il sexy twerk con Giulia Salemi

Nell’ultimo video postato sul suo account TikTok, Signorini si è trasformato nel rapper “Young Signorino”, esibendosi sulle note di una canzone rap con la partecipazione speciale di Giulia Salemi coinvolta in un sexy twerk. Migliaia i commenti ottenuti dal video e i like che il conduttore ha ottenuto anche grazie alla partecipazione di Giulia che sui social, TikTok compreso, è molto popolare.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF Vip

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, da mesi ormai, lavorano in pianta stabile insieme ad Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Giulia è stata scelta per essere la “voce dei social” al Grande Fratello Vip. “La bastarda col tablet” si è ribattezzata lei, conquistando gli spettatori grazie a una serie di performance che l’hanno resa perfetta per quel ruolo portato per la prima volta nel programma. Pretelli, invece, è il conduttore del Gf Vip Party insieme a Soleil Sorge e, solo per due puntate, sostituirà l'assente Sonia Bruganelli. Tutti e tre sono ex concorrenti del reality che sono riusciti a distinguersi per sagacia e competenza, tanto da convincere il presentatore ad affidare loro nuovi incarichi.