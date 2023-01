Alfonso Signorini stuzzica Antonino: “Sei andato da Nikita perché hai visto il GF in ospedale?” Alfonso Signorini non perde occasione di stuzzicare Antonino Spinalbese appena rientrato al Grande Fratello Vip. Il conduttore, quindi, ipotizza che i suoi atteggiamenti siano mediati dalle preferenze del pubblico.

A cura di Ilaria Costabile

Antonino Spinalbese è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip e il suo ingresso ha reso felice molti dei vipponi e altri, invece, hanno accettato non troppo di buon grado questo ritorno. In puntata, Signorini non perde occasione per stuzzicarlo: "Adesso devi rimetterti in pari" riferendosi alle dinamiche amorose da lui sostenute in questi mesi. Ma il conduttore, poi, ha scherzato anche su un'altra questione, sulla quale anche i gieffini avevano nutrito delle perplessità.

La stoccata di Alfonso Signorini ad Antonino

L'entrata di Antonino nella casa è stata ripresa in ogni momento, con il gieffino che è andato a salutare ogni compagno d'avventura freezato dagli autori e si è avvicinato anche a persone che, fino a prima del suo ricovero in ospedale, erano acerrime nemiche. Il riferimento è nei confronti di Nikita che Antonino è andato subito a baciare affettuosamente, nonostante tra loro non ci fosse un rapporto idilliaco e, anzi, in più occasioni si sono trovati a battibeccare. A questo proposito Alfonso ha chiesto a Spinalbese: "Non è che ti sei visto il Grande Fratello Vip alla televisione e sei andato a baciare Nikita? Il sospetto c'è". Antonino, quindi, risponde di getto:

Il sospetto? No, io pensavo nei suoi confronti e lo penso che fosse la più forte. Essendo stato fuori due settimane mi sono reso conto che questa bolla che c’è qui mi fa perdere pubblicità.

I sospetti dei gieffini su Antonino

Il sospetto che Antonino abbia ricevuto delle informazioni o dei suggerimenti durante la sua permanenza in ospedale sono stati avanzati anche da alcuni gieffini come Edoardo Donnamaria che, infatti, parlando con Tavassi poco dopo il suo arrivo ha detto: "Io penso che a lui abbiano detto certe cose, già quando è venuta Ginevra ha saputo delle cose da fuori". Il timore, secondo alcuni dei concorrenti, è che lui adesso sia avvantaggiato nel gioco e possa muoversi in direzioni diverse che seguono le preferenze del pubblico.