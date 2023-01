Critiche al GF Vip: “Concorrenti sporchi, maleducati e squallidi”, la replica di Alfonso Signorini Alfonso Signorini ha pubblicato sul settimanale Chi, le lettere ricevute dagli spettatori del Grande Fratello Vip. Ecco qual è stata la sua replica alle critiche.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alla redazione del settimanale Chi, sono arrivate delle lettere non proprio lusinghiere che riguardano il Grande Fratello Vip 7. Gli spettatori lamentano la maleducazione dei concorrenti, la sporcizia in cui vivono e gli atteggiamenti "al limite della decenza". Alfonso Signorini ha replicato.

Grande Fratello Vip, le critiche degli spettatori

Alfonso Signorini ha pubblicato alcune lettere a lui indirizzate da parte degli spettatori del Grande Fratello Vip, che puntano il dito su alcune criticità della vita nella casa. Una lettrice, ad esempio, rimarca come gli atteggiamenti dei concorrenti spesso siano al limite della decenza:

Troppe parti anatomiche esposte al vento gratuitamente e comportamenti non consoni, al limite della pubblica decenza. Quest'anno abbiamo toccato quasi il fondo con alcuni personaggi (Antonella, Dana, Nikita, Davide, Andrea e Antonino), squallide figure di protagonismo assolutamente negativo […] sono pessimi esempi di vita. Mi stupisco del video in cui Dana diceva, presente Nikita, che «Oriana è comunque una battona», che è stato pubblicato su tutto il Web e abbondantemente: evidentemente ci sono squallidi personaggi che sono più tutelati di altri.

Un'altra lettrice le fa eco: "Possibile che Oriana non abbia mai niente da indossare e sia sempre con il sedere di fuori oppure con il seno sempre in bella vista? […] Per non parlare della pulizia: è un vero immondezzaio. E infatti dove si truccano ci sono due asciugamani per terra che sono lì da diversi giorni, tutti ci passano sopra, li calpestano, ma nessuno li raccoglie, come nessuno si degna di spostare anche quel paio di scarpe buttato lì, in un angolo, sempre dove si truccano. Tutto è in disordine e sporco, tutta la casa è disordinata!" A loro, si è aggiunto anche un lettore, che si chiede: "Antonella risulta sempre la preferita… ma da chi?". Poi, consiglia di intervenire sullo spreco di acqua che viene fatto nella casa.

La replica del conduttore del GF Vip Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, dopo avere pubblicato le lettere degli spettatori nel numero di Chi attualmente in edicola, ha fornito la sua risposta, dicendosi d'accordo con alcune delle loro osservazioni. Dopo avere rimarcato che il Grande Fratello Vip continua a generare dibattito tra ammiratori e detrattori, ha aggiunto: