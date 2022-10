Giulia Salemi a Verissimo: indossa l’abito nude con maxi spacchi e schiena nuda Giulia Salemi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: ha raccontato le sue nuove consapevolezze e ha fatto un bilancio di questa fase della sua vita, in cui è particolarmente felice.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi è stata ospite nel salotto di Verissimo. Per la modella e influencer è un periodo di grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale e non solo. A Silvia Toffanin ha raccontato: "Mai come in questo momento, la vita mi sorride. Quasi non mi sembra vero".

Giulia Salemi a Verissimo

Giulia Salemi quest'anno è alle prese col Grande Fratello Vip, ma in una veste nuova. Alfonso Signorini l'ha voluta con sé in studio in qualità di addetta ai social: monitora le opinioni e i commenti degli utenti del web su ciò che accade durante la puntata. Parallelamente, sta portando avanti il lavoro di speaker radiofonica ed è in tv anche con la seconda edizione di Salotto Salemi. Insomma, si sta affermando professionalmente sempre di più, ma anche dal punto di vista sentimentale le cose vanno a gonfie vele. È felice più che mai col fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio quando entrambi erano concorrenti al GF Vip.

Il look di Giulia Salemi a Verissimo

La 29enne ha uno stile glamour e trendy, molto femminile. I suoi look, nelle puntate del GF Vip, sono sempre un successo. Quest'anno sta optando per capi dalla silhouette aderente: dalle jumpsuit effetto Catwoman alle longuette, spaziando dall'amato total black a colori più sgargianti. Per entrare nello studio di Silvia Toffanin ha scelto un abito di Federico Cina, della collezione Primavera/Estate 2023. L'intera linea è stata concepita dallo stilista come riflessione sull'autenticità e la liberazione dalle sovrastrutture.

in foto: Federico Cina P/E 23

Partendo dall'esperienza personale del ritorno nella sua città natale, ha sviluppato la collezione "Salsedine" intorno agli scenari paesaggistici a lui cari: da qui la palette di colori, che spaziano dal bianco al rosa cipria al ruggine. I toni nude sono proprio il riflesso della messa a nudo dello stilista, in un continuo gioco di sfumature. L'abito nude di Giulia Salemi ha fondo asimmetrico e due maxi spacchi laterali, con schiena parzialmente nuda. Lo ha abbinato a sandali alla schiava color oro. "Si sta incasellando tutto nel verso giusto dal punto di vista lavorativo, familiare, amoroso" ha raccontato soddisfatta e serena alla Toffanin.