Giulia Salemi alla festa di Fedez: abitino giallo sullo yacht di lusso a Monte Carlo Giulia Salemi ha preso parte alla festa di Fedez, organizzata per celebrare il lancio della sua bibita.

A cura di Giusy Dente

Quest'estate sarà per Fedez una stagione di novità. Il rapper è tornato alla musica e ha lanciato un nuovo singolo in collaborazione con J-Ax e Annalisa. Il brano si candida a essere uno dei tormentoni dei prossimi mesi, tutto da ballare e cantare. Ma non è tutto. Si è lanciato anche in un'avventura imprenditoriale, insieme all'amico Lazza: dopo un anno di lavoro tra assaggi e brainstorming, hanno dato vita a un prodotto pensato per dissetare le calde giornate estive.

Boem è un drink in lattina, poco alcolico e con poche calorie. A giugno sarà disponibile sul mercato nel primo gusto, lo zenzero. Il rapper ha festeggiato questa nuova impresa organizzando una festa di lusso a Monte Carlo a cui hanno preso parte tanti amici e volti noti. Erano presenti Elisabetta Gregoraci, Paola Di Benedetto, Mara Sattei, Andrea Damante, Ludovica Pagani, Giulia Salemi.

Giulia Salemi in giallo

Terminata l'esperienza sul red carpet di Cannes, Giulia Salemi è volata a Monte Carlo per festeggiare la nuova avventura imprenditoriale di Fedez, che con Lazza ha creato una bibita. Il party si è svolto a Monte Carlo, a bordo di uno yacht, al ritmo di musica dal vivo e in presenza di tanti ospiti. Per l'occasione Giulia Salemi ha scelto un look sgargiante, nel colore più estivo e vitaminico di tutti: il giallo.

Leggi anche Giulia Salemi saluta Venezia: la borsa di cristalli a forma di rossetto costa oltre 5000 euro

L'abitino è di CHB: Christian Boaro è Founder e Creative Director del brand emergente, che ha debuttato con la prima collezione a ottobre 2020, in piena pandemia. Il marchio si fonda su una costante ricerca sul binomio guardaroba maschile-guardaroba femminile, dunque le collezioni puntano a stravolgere certi archetipi tradizionali, andando nella direzione dell'originalità, nel rispetto dei valori di libertà e unicità.

L'abitino giallo di Giulia Salemi è un mini dress con spalline sottilissime, ampia scollatura a V sia sul décolleté che sulla schiena e dettaglio cut out. Lo ha abbinato a un paio di sandali Giuseppe Zanotti e occhiali da sole scuri, raccogliendo i capelli in uno chignon alto e aggiungendo un collier scintillante per dare il giusto tocco sparkling.