Fedez in costume, Annalisa con la t-shirt sotto al body: la foto di lancio di Disco Paradise con J-Ax A partire dalla mezzanotte sarà fuori Disco Paradise, la canzone dell’estate di Fedez, Annalisa e J-Ax con gli Articolo 31: ecco la foto e i look scelti per la foto di lancio.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche settimane all'inizio dell'estate 2023 e il mondo della musica si sta preparando, così da renderla ancora più divertente e frizzante. I cantanti del momento stanno lanciando le loro hit destinate a diventare tormentoni, sfidandosi a colpi di duetti, acuti e atmosfere super vacanziere. Dopo Elodie e Marco Mengoni, apparsi bellissimi e glamour nell'anteprima del video di Pazza Musica, ora è arrivato il momento di Fedez + Annalisa + J-Ax (Articolo 31): ecco la foto patinata usata per il lancio di Disco Paradise.

La foto per il lancio di Disco Paradise

L'attesa è ormai finita: a partire da mezzanotte sarà fuori Disco Paradise, la canzone dell'estate firmata da Fedez, Annalisa e J-Ax (con gli Articolo 31). Il rapper è ormai un "veterano" dei tormentoni estivi e, come ormai da tradizione da diversi anni, ha messo su una collaborazione esclusiva destinata a "sbancare". I tre artisti si sono serviti dei social per annunciare l'uscita del brano e ne hanno approfittato per condividere la foto realizzata per il lancio. Si tratta di uno scatto patinato e colorato in cui tutti sono pronti per dare il via alle vacanze a bordo di un'auto cabrio (ma piena d'acqua).

Disco Paradise, i look di Fedez, Annalisa e Articolo 31

Cosa hanno indossato per il lancio di Disco Paradise? Fedez ha lasciato il petto nudo indossando solo un costume a boxer a stampa "marina", mentre Annalisa ha fatto trionfare la sensualità con un body nero tempestato di cristalli argentati, lo ha portato con sotto una t-shirt bianca e con i capelli sciolti che le cadono sulle spalle. Gli Articolo 31, invece, si sono vestiti in coordinato con gli immancabili cappelli e delle camicie dalla stampa esotica ma in colori a contrasto. Insomma, l'estate sta arrivando e tra qualche ora tutti ci ritroveremo a ballare sulle note delle hit destinate a diventare tormentoni.