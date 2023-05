Elodie coi ciuffi biondi e il tanga in vista: il look anni 2000 per il video con Marco Mengoni Il 26 maggio sarà fuori Pazza musica, la canzone dell’estate di Marco Mengoni ed Elodie. Su TikTok hanno condiviso una piccola anteprima del video che accompagnerà la hit: ecco i look che sfoggeranno.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 sta per arrivare e a preannunciarlo sono le numerose hit destinate a diventare tormentoni che i cantanti del momento stanno lanciando da qualche settimana a questa parte. Tra i duetti che probabilmente saranno in cima alle classifiche italiane per mesi non può che esserci quello di Marco Mengoni ed Elodie: a partire dal 26 maggio sarà fuori la loro Pazza musica e, a giudicare dalla breve anteprima, ha tutte le carte in regola per farci ballare dall'inizio alla fine delle vacanze estive. I due cantanti hanno dato una piccola anticipazione del video: ecco i look che sfoggeranno.

I look di Marco Mengoni ed Elodie nel video di Pazza musica

Dopo aver annunciato la collaborazione con il primo post "di coppia", Marco Mengoni ed Elodie si sono serviti di TikTok per condividere una piccola anteprima del video che accompagnerà Pazza musica. Se da un lato il vincitore di Sanremo ha puntato su un "sobrio" total black con pantaloni over, canotta con una stampa silver sul petto e stivaletti di pelle, la cantante è riuscita ancora una volta a sorprendere col suo stile glamour. Si è ispirata agli anni 2000 e ha abbinato una minigonna fucsia dai dettagli in pizzo (con i laccetti del tanga che fuoriescono) a una t-shirt crop bianca con le maniche a tre quarti e con la scritta "It's a girl" sul petto.

Elodie e Marco Mengoni nel video di Pazza musica

Elodie cambia hairstyle

Naturalmente Elodie non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali neri con i laccetti legati intorno alla caviglia, anche se a fare la differenza sono stati i capelli. Sarà perché aveva voglia di cambiare o perché l'estate richiede una nuance un tantino più luminosa, ma la cosa certa è che ha detto addio alla chioma scura.

Il nuovo look di Elodie

Ora sfoggia un adorabile long bob castano chiaro, al quale ha aggiunto dei ciuffetti biondi sul davanti come andava di moda nei primi anni 2000 (ovvero ai tempi di Geri Halliwell nelle Spice Girls). Insomma, a quanto pare la cantante tornerà a infiammare l'estate e lo farà con degli outfit sensuali ma dal sapore vintage.