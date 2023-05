Marco Mengoni da Fabio Fazio con gli shorts: chi ha firmato il look per l’esibizione con Elodie Marco Mengoni si è esibito con Elodie nell’ultima puntata di Che tempo che fa: look total black con bermuda, per il cantante.

A cura di Giusy Dente

Marco Mengoni e Elodie a Che tempo che fa

Con l'estate in arrivo, gli artisti stanno cominciando a far respirare aria di tormentoni. Vale anche per Marco Mengoni ed Elodie, artisti amatissimi e sulla cresta dell'onda, che hanno unito le forze per lanciare Pazza musica. Il brano è arrivato in radio e sulle piattaforme digitali il 26 maggio, contemporaneamente all'uscita di Materia (Prisma), il terzo ed ultimo capitolo della trilogia di Marco Mengoni. Per lui è un periodo intenso e di grande successo. È stato ospite di Fabio Fazio, nell'ultima puntata di Che tempo che fa. Si è esibito in diretta con Elodie, sulle note della nuova canzone.

Chi cura i look di Marco Mengoni

È Lorenzo Posocco, lo stylist che cura i trendy look di Marco Mengoni. Suoi erano gli outfit pensati per il Festival di Sanremo 2023, che il cantante ha vinto e dove si è imposto con completi di pelle rock e d'ispirazione anni Novanta (tra cui un omaggio a Gianni Versace). E suoi erano anche gli scintillanti look dell'avventura all'Eurovision. Lorenzo Posocco segue anche Elodie, difatti ha firmato i look di entrambi, nel video che li vede collaborare.

Marco Mengoni in Valentino

Nella clip di Pazza musica il vincitore di Sanremo ha puntato sul total black con pantaloni over, canotta e stivaletti di pelle. La cantante, invece, ha puntato su un completo d'ispirazione anni Duemila: minigonna fucsia (coi laccetti del tanga in vista), T-shirt crop bianca e sandali stringati. Elodie per l'occasione ha anche rivoluzionato il suo hair look, con una nuova chioma castana con ciocche schiarite. E in total black, Marco Mengoni ha anche cantato a Che tempo che fa.

in foto: bermuda Valentino

Marco Mengoni col completo "rivisitato"

Per l'ultima puntata di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha fatto le cose in grande e ha chiamato nel programma tanti ospiti: Aurelio De Laurentiis, Anthony Hopkins, Elodie, Marco Mengoni. Il cantante si è esibito con un look originale, "rivisitando" il classico completo. L'outfit è di Lorenzo Posocco, firmato Valentino. Mengoni ha indossato un completo nero composto da giacca e bermuda. Questi ultimi costano 850 euro sul sito ufficiale. Ha aggiunto camicia bianca, cravatta sottile e mocassini lucidi.