Anche Aurelio De Laurentiis all’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, tra gli ospiti Anthony Hopkins Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa sulle reti Rai anche il presidente del Napoli, che potrebbe annunciare novità sul futuro di Luciano Spalletti.

A cura di Andrea Parrella

Ci sarà anche Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli reduce dalla vittoria dello scudetto, tra gli ospiti dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Ultima, come ormai è noto, almeno per quel riguarda la storia del programma di Fabio Fazio in Rai, visto che il conduttore a partire dal prossimo autunno traslocherà sul NOVE.

A chiudere la sua avventura quarantennale in Rai, ci sarà quindi il presidente della squadra partenopea, che negli anni capace si è fatto più volte notare per affermazioni di un certo peso ed esternazioni colorite. De Laurentiis che, in occasione della sua presenza a Che Tempo Che Fa, verrà certamente stuzzicato sul tema che oggi più interessa ai tifosi napoletani, vale a dire il destino dell'allenatore Luciano Spalletti. Chissà che non siano proprio gli studi Rai il luogo in cui De Laurentiis traccerà il futuro della squadra dopo il grande successo di questa stagione, arrivato per la prima volta dopo 33 anni.

Anthony Hopkins super ospite dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa

Aurelio De Laurentiis è il secondo degli ospiti dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa su Rai3 annunciati fino a questo momento. Nei giorni scorsi Fabio Fazio aveva gettato le basi per un finale con i botti preannunciando la presenza dell'attore premio Oscar Anthony Hopkins. Queste le sue parole su Twitter: "È uno dei più grandi attori di tutti i tempi, il due volte premio Oscar Anthony Hopkins, domenica nell’ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3″.

Come sarà il nuovo programma di Fazio sul NOVE

Del nuovo programma di Fabio Fazio sul NOVE si sa pochissimo, quasi nulla al momento. Si potrebbe trattare di un trasferimento in blocco del marchio Che Tempo Che Fa sulle rete Discovery (è di proprietà di Fabio Fazio), ma è stato lo stesso conduttore, al momento dell'annuncio del suo addio alla Rai, a parlare di un futuro fatto anche di sperimentazione. Non si esclude, dunque, che pur conservando caratteristiche simili, il nuovo programma di Fazio potrebbe avere una veste nuova.