Anthony Hopkins ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa, così Fabio Fazio dice addio alla Rai L’ultima puntata di Che tempo che fa andrà in onda domenica 28 maggio. Fabio Fazio ha deciso di chiudere il cerchio con l’intervista all’attore premio Oscar Anthony Hopkins.

A cura di Daniela Seclì

Fabio Fazio è pronto a chiudere con i botti l'ultima stagione di Che tempo che fa. Il programma di Rai3 ha abituato i suoi spettatori a personaggi straordinari, tra divi del cinema e esponenti politici di spicco. Il conduttore ha annunciato uno degli ospiti che impreziosirà il suo gran finale. Fabio Fazio intervisterà Anthony Hopkins nella puntata in onda domenica 28 maggio.

Nell'ultima puntata di Che tempo che fa l'intervista a Anthony Hopkins

Fabio Fazio ha annunciato che nell'ultima puntata di Che tempo che fa, intervisterà l'attore premio Oscar Anthony Hopkins. Il conduttore, su Twitter: "È uno dei più grandi attori di tutti i tempi, il due volte premio Oscar Anthony Hopkins, domenica nell’ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3". Si chiude, dunque, col botto un'edizione straordinaria, premiata dagli ascolti e costellata di ospiti di altissimo livello. Ricordiamo che in questi anni, Fazio ha ospitato star come Penelope Cruz e Pedro Almodóvar, Richard Gere, Bono, Ben Affleck, Whoopi Goldberg, Uma Thurman, John Travolta, Madonna, George Clooney e tantissimi altri.

Cosa faranno Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dopo Che tempo che fa

Come noto, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasceranno la Rai per approdare a Discovery, precisamente sul Nove. Con loro, potrebbe esserci anche Filippa Lagerback. Nelle prossime settimane, verrano chiariti i dettagli dei progetti che li vedranno protagonisti. Il conduttore potrebbe decidere di proporre un format simile a quello di Che tempo che fa. E anche il titolo potrebbe essere lo stesso dato che dal 2007, Fabio Fazio detiene la proprietà del marchio. Al momento, chiaramente, si parla di ipotesi. Il conduttore sta aspettando di concludere degnamente la lunga esperienza in Rai, prima di svelare i progetti che caratterizzeranno il suo futuro professionale.