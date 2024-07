video suggerito

Tilt Tieni il tempo su Italia 1: gli ospiti della prima puntata e come funziona lo show di Enrico Papi Domenica 21 luglio parte Tilt – Tieni il tempo, il nuovo game show di Enrico Papi in onda su Italia 1. Due squadre formate da Vip dovranno sfidarsi in diverse prove al ritmo di musica: ecco gli ospiti della prima puntata e tutti i giochi.

A cura di Gaia Martino

Parte stasera, domenica 21 luglio 2024, il nuovo programma condotto da Enrico Papi, Tilt – Tieni il tempo. Appuntamento in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity con il conduttore che metterà alcuni volti noti dello spettacolo e dello sport italiano in competizione: due squadre formate ciascuna da quattro VIP si metteranno in gioco con diverse prove a tema musica. Ecco gli ospiti della prima serata e come funziona lo show.

Gli ospiti della prima puntata di Tilt – Tieni il tempo

Al debutto del nuovo game show di Enrico Papi ci saranno diversi volti noti del mondo dello spettacolo italiano e della musica. Nella prima puntata di Tilt – Tieni il tempo ci saranno l'attrice e showgirl Manuela Arcuri, il volto televisivo e musicista Joe Bastianich, la showgirl Elisabetta Canalis, la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, lo speaker ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi Marco Mazzoli con Paolo Noise, la cantante Rita Pavone e il Direttore d'Orchestra Beppe Vessicchio.

I giochi di Tilt – Tieni il tempo: come funziona il game show di Enrico Papi

Al centro dello studio un grande disco si trasformerà di volta in volta in un elemento fondamentale del programma. Per ogni rotazione del mega vinile saranno decise le sfide che le due squadre dovranno affrontare. Al termine di ogni manche la squadra vincente guadagnerà tempo, ovvero i secondi da utilizzare per poter ascoltare le canzoni e superare la prova finale. Tra i giochi di Tilt – Tieni il tempo c'è Sfida rap nella quale i concorrenti dovranno sfidarsi rappando utilizzando parole suggerite dal disco, poi Quasi uguale, che prevede che un concorrente entri in una cabina insonorizzata e canti: lo scopo è far indovinare, attraverso il labiale o le movenze, che cosa sta ascoltando ai suoi compagni di squadra. E ancora, tra le prove, c'è La spintarella: ovvero ogni fazione a bordo di una macchina dovrà raggiungere il traguardo superando diversi ostacoli. Vincerà chi, nella prova finale, indovinerà il maggior numero di canzoni in 60 secondi, più il tempo conquistato durante le prove.