Tim Summer Hits 2024, stasera su Rai1: la scaletta dei cantanti al concerto in Piazza del Popolo Domenica 7 luglio, in prima serata su Rai1, va in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits, condotta da Andrea Delogu e Carlo Conti. Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco, da Annalisa a Elettra Lamborghini e Alessandra Amoroso. Ecco la scaletta della serata con gli ospiti, non in ordine di apparizione.

A cura di Elisabetta Murina

Domenica 7 luglio, dalle ore 21.25 su Rai1, va in onda il secondo appuntamento del Tim Summer Hits 2024. L'evento condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu non sarà in diretta: gli ospiti della puntata si sono esibiti in Piazza del Popolo, a Roma, lo scorso 12 giugno. Tanta la musica e il divertimento previsti sul palco con numerosi artisti in scaletta, da Elettra Lamborghini a Tony Effe, passando per Alessandra Amoroso e Ghali.

La scaletta di Tim Summer Hits 2024 in Piazza del Popolo

Durante la seconda serata del Tim Summer Hits 2024 sono diversi che saliranno sul palco allestito in Piazza del Popolo a Roma, da Alessandra Amoroso a Ghali, da Elettra Lamborghini ad Annalisa, ognuno con le loro hit del momento. Questa la scaletta di tutti gli ospiti, non in ordine di apparizione:

Alessandra Amoroso

Alfa

Annalisa

Articolo 31

BigMama

BNKR44

Coma_Cose

Eiffel 65

Elettra Lamborghini

Fiorella Mannoia

Fred De Palma

Gaia

Ghali

Irama

LDA

Loredana Bertè

Mahmood

Michele Bravi

Noemi

Pino D'Angiò

Raf

Rocco Hunt

Shade

Tananai

Tony Effe

Umberto Tozzi

A che ora inizia e dove vedere la seconda puntata di Tim Summer Hits

Il Tim Summer Hits 2024 in Piazza del Popolo, a Roma, andrà in onda in prima serata su Rai Uno a partire dalle ore 21.25. L'evento condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu sarà disponibile per la visione anche sul canale streaming di RaiPlay. "Torna il Tim Summer Hits. Ho pochissime foto con Carlo Conti perché scappava sempre, ma fra una cantante e l'altro, posso fare degli screenshot alla tv. Potrebbe essere un'idea. Ci leggiamo questa sera", aveva scritto la conduttrice sui social alla vigilia della prima puntata. L'anno scorso, ad affiancarla nella conduzione, c'è il cantante Filippo Neviani, in arte Nek.