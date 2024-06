video suggerito

Tim Summer Hits 2024, stasera su Rai1: la scaletta dei cantanti al concerto in Piazza del Popolo Il Tim Summer Hits torna su Rai 1 con una nuova edizione ricca di musica. Andrea Delogu e Carlo Conti conducono la serata evento con tanti artisti noti del panorama musica italiano. Da Angelina Mango ad Annalisa e Tananai: la scaletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Tutto pronto per il primo appuntamento dei Tim Summer Hits 2024. Questa sera di venerdì 28 giugno, in diretta su Rai 1, andrà in onda il concerto con tutte le star della musica italiana, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. L'evento in onda questa sera, in prima serata, non sarà live: gli artisti scelti per la prima puntata si sono esibiti in Piazza del Popolo, a Roma, lo scorso martedì 11 giugno. Tra i cantanti protagonisti Annalisa, Geolier, Elodie e Angelina Mango: ecco la scaletta.

La scaletta dei cantanti al Tim Summer Hits

Musica e divertimento intratterranno i telespettatori di Rai 1 questa sera con il Tim Summer Hits 2024. Nel primo appuntamento con il concerto condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, saliranno sul palco gli artisti italiani più amati del momento. Questa la scaletta, non in ordine di apparizione:

Angelina Mango

Annalisa

Antonello Venditti

Arisa

Elodie

Emis Killa

Emma

Ermal Meta

Gaia con Tony Effe

Gazzelle

Geolier

Gianna Nannini

Olly

Mahmood

Matteo Paolillo

I Pooh

Tananai

The Kolors

Tommaso Paradiso

Dove vedere la prima puntata di Tim Summer Hits e a che ora inizia

Il Tim Summer Hits 2024 in Piazza del Popolo, a Roma, andrà in onda in prima serata, dalle 21.25, su Rai Uno. L'evento condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu sarà disponibile per la visione anche sul canale streaming di RaiPlay. "Torna il Tim Summer Hits. Ho pochissime foto con Carlo Conti perché scappava sempre, ma fra una cantante e l'altro, posso fare degli screenshot alla tv. Potrebbe essere un'idea. Ci leggiamo questa sera" ha scritto la conduttrice del programma evento che ha già condotto lo scorso anno accanto a Nek. Per quest'anno è stato scelto Carlo Conti, il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024.