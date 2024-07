video suggerito

Tim Summer Hits 2024, stasera su Rai1: la scaletta dei cantanti al concerto in Piazza del Popolo La scaletta della quarta serata del Tim Summer Hits 2024 in onda su Rai Uno questa sera di venerdì 19 luglio. Da Dargen D'Amico, Sarah, Rhove a Malgioglio e Emma: tutti i cantanti che si esibiranno al concerto condotto da Andrea Delogu e Carlo Conti che vedrà anche l'omaggio a Pino D'Angiò.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di venerdì 19 luglio è in programma su Rai 1, in prima serata, il quarto e ultimo appuntamento con il Tim Summer Hits, kermesse musicale che va in scena in Piazza del Popolo, a Roma, condotta da Andrea Delogu e Carlo Conti. Tantissimi ospiti saliranno sul palco per intrattenere e far ballare e cantare i telespettatori da casa e i presenti in piazza: da Rhove a Sarah, Dargen D'Amico e Anna, ecco la scaletta del concerto.

La scaletta del Tim Summer Hits 2024 in piazza del Popolo

Tutto pronto per il quarto appuntamento con il Tim Summer Hits, in programma questa sera di venerdì 19 luglio 2024 su Rai Uno in prima serata. Andrea Delogu e Carlo Conti sono al timone della kermesse che vedrà sul palco, come nelle serate precedenti, tanti artisti italiani amati da tutti gli amanti della musica. Questa la scaletta del concerto, non in ordine di uscita:

Aiello

Ana Mena

Anna

Benji e Fede

Bnkr44

Boombadash

Colapesce Dimartino

Cristiano Malgioglio

Dargen D’Amico

Emma

Fabrizio Moro

Jvli

La Rappresentante di Lista

La Sad

Michele Bravi

Mr. Rain

Noemi

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Piero Pelù

Rhove

Ricchi e Poveri

Santi Francesi

Sarah

Nel corso della serata sarà trasmessa anche una delle ultime esibizioni di Pino D'Angiò, morto lo scorso 6 luglio, andata in scena proprio in Piazza del Popolo al concerto del Tim Summer Hits. "Per noi è un onore poter ricordare il maestro in una delle sue ultime esibizioni dal vivo" ha scritto la pagina social dell'evento.

A che ora inizia e dove vedere la quarta puntata del Tim Summer Hits

L'appuntamento è dalle 21.25 su Rai Uno per il Tim Summer Hits di questa sera di venerdì 19 luglio. Andrea Delogu e Carlo Conti torneranno sul palco in piazza del Popolo per vivere con i presenti e i telespettatori nuove emozioni sulle note delle canzoni degli artisti in programma per la quarta serata.