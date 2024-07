video suggerito

Il meglio del Tim Summer Hits 2024 su Rai 1: scaletta del best of dei cantanti in concerto a Piazza del Popolo In onda su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2 alle 21:25 venerdì 26 luglio il Best of di Tim Summer Hits, kermesse canora condotta da Andrea Delogu e Carlo Conti. Da Annalisa a Mahmood, la lista dei cantanti di cui sarà possibile rivedere le esibizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Venerdì 26 luglio è in programma in prima serata alle 21:25 su Rai 1 – e in contemporanea su Rai Radio 2 – il Best of di Tim Summer Hits. L'appuntamento televisivo raccoglie alcuni dei momenti più emozionanti della kermesse canora condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tra gli artisti che si potranno rivedere nel corso della trasmissione Angelina Mango, Annalisa, Mahmood, Tony Effe e tanti altri.

Gli artisti che si esibiranno al Best of di Tim Summer Hits

La colonna sonora dell'estate 2024 la regala Tim Summer Hits. Venerdì 26 luglio va in onda un appuntamento speciale che racchiude i momenti migliori dal palco di Piazza del Popolo a Roma. Gli spettatori potranno rivedere le performance musicali degli artisti che si sono esibiti nel corso della kermesse canora condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Ecco la lista dei cantati, non in ordine di apparizione, presenti nella trasmissione in programma per stasera:

Alessandra Amoroso

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Benji & Fede

Big Mama

Bresh

Coma_Cose

Cristiano Malgioglio

Elodie

Emis Killa

Emma

Gaia

Ghali

Gianna Nannini

Gigi D'Alessio

Irama

Jvli

Mahmood

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Raf

Ricchi e Poveri

Rose Villain

Tananai

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tony Effe

Umberto Tozzi

A che ora inizia e dove vedere il Best of di Tim Summer Hits

L'appuntamento con Best Of Tim Summer Hits, colonna sonora dell'estate, va in onda stasera in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2. La trasmissione inizia a partire dalle 21:25. I telespettatori potranno rivivere le emozioni delle performance dei loro cantanti preferiti che si sono esibiti sul palco di Piazza del Popolo a Roma. A condurre la serata Andrea Delogu e Carlo Conti, pronti a tenere compagnia al pubblico da casa.