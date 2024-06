video suggerito

Tim Summer Hits 2024 a Roma, la scaletta: i cantanti in Piazza del Popolo martedì 11 giugno Oggi, martedì 11 giugno, arriva il Tim Summer Hits 2024, il primo dei 4 appuntamenti in Piazza del Popolo a Roma. Qui la scaletta dei cantanti che si esibiranno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Oggi, martedì 11 giugno, arriva il Tim Summer Hits 2024, il primo dei 4 appuntamenti in Piazza del Popolo a Roma che coinvolgerà alcuni dei più grandi artisti italiani. L'ingresso è gratuito. L'appuntamento durerà fino al prossimo 14 giugno e si aspettano decine di migliaia di fan che invaderanno la capitale. Tim Summer Hits sarà trasmessa anche in televisione, esattamente su Rai 1, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, e in radio su Rai Radio 2 il prossimo 28 giugno in prima serata. Oltre 21 autori si esibiranno sul palco, una lista chiaramente influenzata dal Festival di Sanremo 2024: basti pensare alla presenza di autori come Geolier, Emma, Annalisa, Mahmood, ma anche i The Kolors, Gazzelle, Fred De Palma, Il Tre e Dargen D'Amico. Per l'occasione, come ogni anno sono state disposte modifiche alla viabilità con possibili ripercussioni nell'area di Piazza del Popolo, del Muro Torto e del Piazzale Flaminio nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori. L'area di Piazza del Popolo è raggiungibile con la metro A e la fermata Flaminio. Per quanto riguarda la metropolitana il servizio è attivo dalle 5.30 alle 23.30. Il venerdì, ultima serata dell'iniziativa, invece il servizio è prolungato fino all'1.30 di notte. Qui la scaletta dei cantanti che si esibiranno stasera, martedì 11 giugno, sul palco di Piazza del Popolo.

La scaletta del Tim Summer Hits: chi sono i cantanti che si esibiscono l'11 giugno

Stasera, martedì 11 giugno, arriva il primo dei quattro appuntamenti di Tim Summer Hits 2024, in Piazza del Popolo a Roma. Protagonisti durante la prima serata alcuni dei personaggi più importanti della discografia italiana, come Antonello Venditti e Gianna Nannini, ma anche nuove leve come Rhove, Petit (reduce da Amici 23) e Jvli. Qui la scaletta dei cantanti che si esibiranno stasera, martedì 11 giugno, sul palco di Piazza del Popolo.

Ana Mena

Annalisa

Antonello Venditti

Arisa

Baby K

Dargen D'Amico

Emma

Ermal Meta

Fred De Palma

Gazzelle

Geolier

Gianna Nannini

Jvli

Il Tre

Mahmood

Matteo Paolillo

Olly

Petit

Rhove

Tananai

The Kolors