video suggerito

Tim Summer Hits 2024 a Piazza del Popolo: divieti di sosta e di transito dall’11 al 14 giugno Dall’11 al 14 giugno 2024 è in programma a Piazza del Popolo a Roma l’evento musicale Tim Summer Hits. Per l’occasione sono state disposte modifiche alla viabilità: ecco i divieti di sosta, i divieti di transito e le possibili ripercussioni sulla viabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pubblico presente in Piazza del Popolo in una delle precedenti edizioni del Tim Summer Hits (Foto LaPresse)

Torna l'appuntamento con l'edizione musicale del Tim Summer Hits dall'11 al 14 giugno in Piazza del Popolo a Roma dopo il successo dello scorso anno. Le quattro serate saranno condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu e saranno trasmesse su Rai 1 e su Rai Radio2 da venerdì 28 giugno e poi il 7, il 12 e il 19 luglio oltre a una puntata con il meglio della stagione il 26 luglio.

Quest'anno salgono sul palco molti volti noti della musica italiana, come Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, Elettra Lamborghini, Elodie, Fedez, La Rappresentante di Lista, Noemi, Rose Villain e i The Kolors.

Strade chiuse e divieti per il Tim Summer Hits

Per l'occasione, come ogni anno sono state disposte modifiche alla viabilità con possibili ripercussioni nell'area di Piazza del Popolo, del Muro Torto e del Piazzale Flaminio nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori nelle quattro giornate comprese dal martedì 11 giugno fino al venerdì 14 giugno. In particolare subisce diverse variazioni il traffico veicolare. Ecco l'elenco dei divieti di sosta imposti per le serate musicali:

viale Gabriele d’Annunzio

via Ferdinando di Savoia (tra via Principessa Clotilde e piazza del Popolo)

via di Ripetta (tra via della Fontanella e piazza del Popolo)

Il servizio di viabilità prevede anche il divieto di transito su

piazza del Popolo

via del Babuino (da piazza del Popolo a via della Fontanella e via Margutta)

via del Corso (da piazza del Popolo a via della Fontanella e via Brunetti)

via Ferdinando di Savoia (da via Principessa Clotilde a piazza del Popolo)

viale Gabriele d’Annunzio

Ingresso gratuito e oltre 70 artisti

L'Assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato ha spiegato alcune iniziative che animeranno la festa della musica a Piazza del Popolo: "Sul palco in quattro serate oltre 70 artisti italiani e internazionali per quattro grandi concerti live a ingresso gratuito – spiega Onorato – e l'11 giugno, dopo lo spettacolo, gli speciali fuochi d'artificio sul Tevere: non faranno rumore e non spaventeranno gli animali. L'illuminazione pirotecnica del fiume Tevere, da Ponte Regina Margherita a Ponte Sant'Angelo, avverrà grazie a nove piattaforme galleggianti che saranno la base di lancio per i fuochi che illumineranno Roma.

Come arrivare a Piazza del Popolo

L'area di Piazza del Popolo è raggiungibile con la metro A e la fermata Flaminio. Per quanto riguarda la metropolitana il servizio è attivo dalle 5.30 alle 23.30. Il venerdì, ultima serata dell'iniziativa, invece il servizio è prolungato fino all'1.30 di notte. Concluso il servizio metro, tutte le notti sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne. L'area di piazza del Popolo è servita anche da alcune linee di bus: ci sono ad esempio le linee 61, 89, 160, 490, 495, 590, 628 che fermano a piazzale Flaminio.