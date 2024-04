video suggerito

Tim Summer Hits 2024: Carlo Conti sarà il conduttore, sfumata l’ipotesi Pierpaolo Spollon Sarà Carlo Conti a condurre la nuova edizione del Tim Summer Hits, lo show musicale estivo targato Rai che quest’anno passa da Rai2 alla rete ammiraglia. inizialmente era stata fatta l’ipotesi di una conduzione affidata a Pierpaolo Spollon, ma sembra essere del tutto sfumata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con l'arrivo dell'estate, che si avvicina a passi sempre più lunghi, iniziano a proliferare anche gli show musicali nelle piazze italiane e, ovviamente in diretta tv. Dopo il successo dello scorso anno torna, infatti, l'appuntamento con il Tim Summer Hits. Secondo alcune indiscrezioni, a condurre questa edizione sarebbe potuto essere Pierpaolo Spollon, uno degli attori più amati e brillanti della scena televisiva italiana. La scelta dei vertici Rai, però, è ricaduta su Carlo Conti, ormai uomo di punta di Viale Mazzini.

Carlo Conti alla conduzione del Tim Summer Hits

Stando a quanto riportato da Fq Magazine, quindi, Carlo Conti ha avuto la meglio nella conduzione del Tim Summer Hits che quest'anno approderà in prima serata su Rai1 e non più su Rai2. Lo show, che prevede l'esibizione degli artisti più acclamati del momento, pronti a far ascoltare i loro brani, si conferma un appuntamento atteso dal pubblico e ad affiancare il rassicurante conduttore, c'è sarà nuovamente Andrea Delogu. Le date in cui è prevista la messa in onda dello show musicale sono quelle di mercoledì 3, domenica 7, mercoledì 17 e mercoledì 24 luglio, per ballare e cantare a squarciagola in piena modalità estiva.

Sfumata l'ipotesi Pierpaolo Spollon

Inizialmente si era pensato che a condurre lo show potesse essere Pierpaolo Spollon. Lo abbiamo visto in fiction di grande successo, proprio targate Rai, da Doc-Nelle tue mani a Che Dio ci aiuti, passando per La Porta Rossa su Rai2 e anche Odio il Natale su Netflix. Un talento naturale per l'intrattenimento e la risata, l'attore veneto poteva essere, in effetti, non solo un volto familiare per il pubblico Rai, ma anche una ventata di freschezza e novità in un parterre che necessita, ora più che mai, di essere rimpinguato. Sembrerebbe, però, che ai piani alti di Viale Mazzini abbiano pensato di affidare lo show a Carlo Conti che, d'altra parte, è quasi certo possa condurre il Festival di Sanremo 2025.