Carlo Conti nega di avere rifiutato Sanremo 2025: "Se Rai me lo chiederà, ci ragionerò" Carlo Conti nega di avere rifiutato di condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo: "Se la Rai dovesse chiedermelo, capirò se ho l'orecchio moderno per scegliere le canzoni".

A cura di Stefania Rocco

L’ipotesi vedere Carlo Conti al timone di Sanremo 2025 è ancora concreta. A dichiararlo è il conduttore, celebre volto Rai, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Il presentatore smentisce le indiscrezioni secondo le quali avrebbe già risposto con un secco no all’offerta avanzata dall’azienda e precisa che, anche laddove dovesse essere accaduto o dovesse accadere in futuro, eviterà di raccontarlo per rispetto nei confronti di chi si assumerà il compito di condurre la prossima stagione del Festival, la prima dopo lo straordinario quinquennio di Amadeus.

Carlo Conti: “Devo capire se ho l’orecchio moderno per scegliere le canzoni”

“Voglio fare un ragionamento chiaro e semplice”, ha dichiarato Conti nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, “Se l’azienda mi dovesse chiedere di fare Sanremo, che sia oggi, fra un mese o fra tre anni, o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l’orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più importante. Negli ultimi anni io, Baglioni e Amadeus abbiamo cercato di essere al passo con i tempi”. Quindi, ha spiegato che anche laddove dovesse rifiutare, non lo comunicherà per evitare di mettere in difficoltà il collega cui sarà affidato l'incarico: “Ma, se dovessi rifiutare, non lo direi mai, per una forma di rispetto verso chi lo farà, non vorrei che nessuno si sentisse una seconda scelta”.

Il no di Amadeus a Sanremo 2025

Amadeus ha già chiarito a più riprese che non condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo. “Sento davvero il bisogno di fermarmi in questo momento”, aveva confidato il conduttore nel corso della conferenza stampa seguita all’ultima edizione del Festival, “Ringrazio l'amministratore delegato del desiderio di farci proseguire ma sento il bisogno di dire basta e di affrontare nuove sfide”.