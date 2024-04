video suggerito

Carlo Conti interrotto, edizione straordinaria del Tg1 dopo attacchi Iran in Israele La puntata dei I Migliori Anni di Carlo Conti è stata interrotta da un'edizione straordinaria del Tg1 per aggiornare sull'attacco dell'Iran contro Isarele. Quando la linea è tornata in studio, il conduttore si è espresso sulla situazione.

Durante la seconda puntata de I Migliori Anni, in onda sabato 13 aprile su Rai 1, Carlo Conti è stato interrotto dagli autori del programma per lanciare l'edizione straordinaria del Tg1 per aggiornare i telespettatori sull'attacco iraniano contro Israele. Carlo Conti, una volta tornato in studio, ha espresso il punto di vista sulla situazione: "Certo non è facile riprendere lo show dopo queste notizie terribili che arrivano da terre martoriate".

Le parole di Carlo Conti dopo l'interruzione

Carlo Conti ha interrotto Raf per dare la linea a un'edizione speciale del Tg1. Dopo gli aggiornamenti sulla guerra, le telecamere tornano sul programma ma l'atmosfera è completamente cambiata: il conduttore e il cantante sono rimasti serie e il clima è di gravita. Passato qualche secondo, Carlo Conti ha spiegato: "Certo non è facile riprendere lo show dopo queste notizie terribili che arrivano da terre martoriate. Nei migliori anni raccontiamo i '60, '70, '80, e troppo spesso ci sono state tante guerre. L'uomo evidentemente ancora non ha capito niente. La guerra è guerra e basta, e c'è solo una parola: pace. Speriamo e confidiamo in tanti uomini di buona volontà, che possano capire questo. Riprendiamo con la musica, c'è una canzone giusta, perché parla di infinito, e allora speriamo che questo Infinito sia migliore".