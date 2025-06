video suggerito

Cambia la programmazione Rai di domenica 22 giugno per la guerra in Iran Come cambia la programmazione Rai di questa giornata per fare spazio agli aggiornamenti sul conflitto in Iran a seguito dei bombardamenti americani.

A cura di Andrea Parrella

Cambio di programmazione per seguire gli ultimi sviluppi del conflitto in Iran. La Rai stravolge la programmazione per lasciare spazio all'approfondimento sugli sviluppi del conflitto in Iran, dopo l'annuncio di Donald Trump, che nella notte italiana ha confermato il bombardamento di alcuni siti nucleari iraniani. La Rai annuncia con un comunicato le variazioni.

Coem cambia la programmazione Rai di domenica 22 giugno

Diversi gli spazi dedicati a programmazione alternativa per informare gli spettatori su quanto sta accadendo in Iran dopo l'annuncio di Trump. Alle 7.00 e’ iniziata una Edizione straordinaria del Tg1, che proseguirà fino alle 9.00, con inviati e ospiti, dopo la decisione degli Stati Uniti di bombardare alcuni siti nucleari iraniani. Il racconto proseguirà poi sul Tg2, dalle 9 alle 11. Alle 11.00, la staffetta sara rilevata dal Tg3 per un resoconto senza soluzione di continuità. Le conseguenze e le possibili reazioni al bombardamento ai siti nucleari saranno analizzati da Monica Maggioni, in onda su Rai 3 dalle 14.30 alle 17.15. La giornalista, infatti, torna su Rai 3 per una puntata speciale dopo aver salutato il pubblico la scorsa settimana con l'ultimo appuntamento di In Mezz'ora. Ancora una lunga straordinaria, questa volta a cura del Tg2, dalle 17 alle 19.

Cambi di programmazione anche per Radio Rai

Rai sottolinea che la copertura della notizia dell’attacco americano in Iran era già cominciata nella notte su Rainews24 con i primi commenti a caldo e le reazioni delle cancellerie e dei leader mondiali. Spazio alla notizia anche in radio, inoltre. Questa notte Radio1 e Il Giornale hanno seguito in diretta l'attacco americano in Iran a cominciare dalle 02.00 con edizioni straordinarie ogni mezz'ora. Anche il settimanale di esteri Voci dal mondo dalle 07.30 alle 08.00 è stato interamente dedicato agli sviluppi della situazione. Nel corso della giornata tutti i Gr daranno ampio spazio alle notizie provenienti dal medio oriente con due speciali di un'ora ciascuno alle 10.00 e alle 15.00.