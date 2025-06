video suggerito

Come cambia la programmazione Mediaset di domenica 22 giugno per la guerra in Iran Come cambia la programmazione Mediaset di domenica 22 giugno per dare spazio agli aggiornamenti e alle notizie sul conflitto in Iran a seguito dei bombardamenti USA. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cambio di programmazione Mediaset per seguire gli ultimi sviluppi del conflitto in Iran. La rete ha modificato la programmazione per lasciare spazio alle notizie relative al conflitto in Iran, dopo l'annuncio di Donald Trump, che ha confermato il bombardamento di alcuni siti nucleari iraniani. Anche il palinsesto Rai ha subito variazioni sui programmi in onda nella giornata di oggi, domenica 22 giugno.

Come cambia la programmazione Mediaset di domenica 22 giugno

Mediaset ha stravolto la programmazione di domenica 22 giugno per garantire copertura delle informazioni che arrivano dal Medio oriente. Stamattina alle ore 11.00 il TG4 è andato in edizione straordinaria fino alle 12.00. Su Rete4, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, andrà in onda un altro speciale del TG4. L'edizione delle 20 del TG5, che già nell'ora di pranzo si era allungata di circa 30 minuti, si dilungherà di 15 minuti circa. Stasera ampio spazio alle notizie nei programmi di Rete4 in access prime-time 4 di sera weekend e successivamente con Zona Bianca.

Variazione alla programmazione Rai domenica 22 giugno

Anche la Rai in questa giornata ha modificato la programmazione. Alle 7.00 è iniziata una Edizione straordinaria del Tg1, che è proseguita fino alle ore 9.00. Sul Tg2, dalle 9 alle 11 è continuato il flusso delle notizie relative alla situazione sul conflitto in Medio oriente. Alle ore 11.00, le informazioni sono state trasmesse dal Tg3. A seguire, dalle ore 14:30 alle ore 17:15, l'analisi della situazione da Monica Maggioni. Subito dopo, una lunga straordinaria a cura del Tg2, dalle 17 alle 19. Questa sera, alle ore 21.30, andrà in onda un'Edizione Straordinaria del Tg1 e la gara dei quarti di finale del campionato Europeo Under 21 tra Italia e Germania sarà spostata su Rai2. Oggi tutti i giornali radio hanno dato e daranno ampio spazio alle notizie provenienti dal Medio oriente con speciali della durata di un'ora ciascuno alle 10.00 e alle 15.00.