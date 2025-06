video suggerito

Ascolti tv venerdì 6 giugno: chi ha vinto tra Tradimento e Norvegia-Italia Gli ascolti tv di venerdì 6 giugno, tutti i dati Auditel. Su Rai 1 la partita Norvegia-Italia di qualificazione ai Mondiali 2026 ha raggiunto 5.521.000 spettatori pari al 29.4% di share. Canale 5 con Tradimento si è fermato a 2.444.000 spettatori con uno share del 15.4%.

A cura di Elisabetta Murina

Il palinsesto televisivo di ieri sera, venerdì 6 giugno, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e serie televisive. Su Rai 1 è andata in onda la partita Norvegia-Italia di qualificazione ai Mondiali 2026, mentre su Canale5 spazio alla soap turca Tradimento. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra Tradimento e Norvegia-Italia

Su Rai1 è andata in onda la partita Norvegia-Italia in diretta da Oslo. Gli Azzurri si sono giocati la qualificazione ai Mondiali 2026 ad Oslo ma hanno perso 3-0, sotto di tre gol già dal primo tempo con le reti di Sorloth, Nusa e Haaland. La partecipazione ai Mondiali per la nazionale di Spalletti sembra essere quindi sempre più difficile. La partita è stata vista da 5.521.000 spettatori pari al 29.4% di share. Su Canale5 invece spazio alla soap turca Tradimento, che continua ad appassionare il pubblico puntata dopo puntata. Gli episodi sono stati visti da 2.444.000 spettatori con uno share del 15.4%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Atletica – Diamond League ha intrattenuto 736.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia1 Viaggio nell’isola misteriosa ha raggiunto 928.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 FarWest ha raggiunto 568.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.347.000 spettatori (10%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 682.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 Io prima di te ottiene 398.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 354.000 spettatori (1.9%).