Norvegia-Italia 1-0, risultato in diretta delle qualificazioni ai Mondiali 2026: gol di Sorloth

Anche se non ha ancora giocato nel proprio Girone, l'Italia in caso di vittoria potrebbe mettere una seria ipoteca in vista della qualificazione diretta ai prossimi Mondiali 2026, che arriverà solamente in caso di primo posto mentre il secondo consentirà solamente l'accesso ai playoff. La Norvegia al momento veleggia a pieni punti dopo due gare, e due vittorie. Un successo nello scontro diretto, in trasferta permetterebbe all'Italia di avere un importante vantaggio in vista della classifica finale.